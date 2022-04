Ferrari sterk, maar Sainz nog zoekende: "Auto doet nog niet wat ik wil"

Met een tweede en derde stek achter zijn naam heeft Carlos Sainz na twee raceweekenden al 33 WK-punten op de teller staan. Het brengt hem voorlopig P2 in het kampioenschap en ook afgetekend de beste seizoensstart uit zijn Formule 1-carrière. Jan Lammers duidde Sainz in gesprek met deze website als 'sluipschutter' aan. Een coureur die nu zonder risico's te nemen zijn punten verzameld en later in het jaar misschien profiteert van de tweestrijd tussen Charles Leclerc en Max Verstappen.

Toch is zijn huidige aanpak niet alleen maar uit luxe geboren, zo legt Sainz uit. "Ik voel me nog niet helemaal honderd procent in deze auto. Nog maar honderd dagen geleden reed ik in Jeddah met de auto van vorig jaar. Die gaf me erg veel vertrouwen, waardoor ik voor mijn gevoel ook erg snel was. Honderd dagen later geeft deze auto me nog niet precies wat ik wil", aldus Sainz tegen onder meer Motorsport.com.

Wel op het juiste spoor na Jeddah?

"Ik rij deze auto nog niet zoals hij graag gereden wil worden", concludeert de Spanjaard. De nieuwe generatie F1-auto's vergt sowieso een aanpassing van de rijstijl en dat geldt logischerwijs ook voor het nieuwste wapentuig uit Maranello. Die omschakeling lijkt vooralsnog beter bij Leclerc te passen dan bij Sainz. "Wat dat precies is, moet uit privacyoverwegingen binnenskamers blijven. Sowieso is dit allemaal dermate technisch dat het heel lastig uit te leggen is aan buitenstaanders of aan media."

Intern heeft Sainz inmiddels wel een idee van wat er nodig is om alles uit de F1-75 te halen. De oplossing is volgens de Madrileen tweeledig. Ten eerste moet hij qua afstelling iets meer gaan experimenteren dan teamgenoot Leclerc en ten tweede moet zijn rijstijl voor een deel aangepast worden. "In dat opzicht is het weekend in Saudi wel heel nuttig geweest. Ik weet nu beter waar ik aan moet werken en wat ik in de nabije toekomst van de auto nodig heb."

"In dat opzicht heeft vorig weekend mij echt een beter overzicht gegeven. In twee à drie type bochten voelde ik me vorig jaar erg goed en liet ik het nu juist liggen. In de data is dat ook goed terug te zien. Het zal in de komende weken echt nog wel een beetje trial-and-error zijn, waarbij we wellicht ook eens een verkeerde afslag nemen en even weer terug moeten, maar ik heb nu wel meer vertrouwen dan voorheen in het idee dat ieder raceweekend iets beter kan worden."