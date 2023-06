Ferrari stapt voor GP Spanje over op Red Bull-achtige F1-sidepods

Het Italiaanse team is slecht begonnen aan het Formule 1-seizoen 2023. De SF-23 komt vooral in de races snelheid tekort. De formatie komt tijdens de Grand Prix van Spanje van dit weekend met een flink aantal updates. Zo staat er een nieuwe achterwielophanging te wachten. Volgens bronnen gaan ook de sidepods flink op de schop. Ferrari maakt sinds het begin van het grondeffect-tijdperk gebruik van de ‘inwash’-variant, beter bekend als ‘de badkuip’. Veel andere teams zijn dit jaar overgestapt op het ‘downwash’-concept waar Red Bull Racing mee rijdt.

Gezien het grote verschil in snelheid tussen Red Bull Racing en Ferrari lijkt de Scuderia de conclusie te hebben getrokken een andere weg in te moeten slaan om het gat te kunnen verkleinen. De sidepods worden geen directe kopie van de versie uit Milton Keynes, maar naar verluidt is het wel flink anders dan we tot op heden gezien hebben van Ferrari. De wijziging doet vermoeden dat het team heeft geconcludeerd dat de bandenproblemen in de races veroorzaakt worden door aerodynamische aspecten van de SF-23 en niet door mechanische problemen.

De sidepod die Ferrari tot op heden gebruikte.

Charles Leclerc tempert verwachtingen

Hoewel de wagen er dus flink anders uit zal zien, voorziet Charles Leclerc geen plotselinge ommekeer: “We verwachten geen grote wonderen, om eerlijk te zijn. We proberen vanaf nu elke race kleine updates mee te brengen. Deze update moet ons in de juiste richting brengen. Ik denk echter niet dat het een grote verandering teweegbrengt.” De Monegask hoopt vooral dat de wegligging en het rijgedrag van zijn scharlakenrode bolide verbetert: “We hebben een extreem ‘peaky’ auto. In de kwalificatie, over één ronde met nieuwe banden en wind waarvan we exact weten wat die gaat doen, is het oké. Maar zodra we buiten deze omstandigheden komen, verliest de auto enorm veel downforce. Daar hebben we hard aan gewerkt met deze nieuwe updates. Dit moet ons niet alleen helpen meer snelheid te vinden, maar ook om wat constanter te worden gedurende het weekend. Hopelijk helpt ons dat om op zondag betere resultaten neer te zetten.”

