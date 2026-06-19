Ferrari verwacht stap richting Mercedes met ADUO en nieuwe brandstof

Ferrari wacht alleen nog op de officiële goedkeuring van de FIA om tijdens de Grand Prix van Oostenrijk een vernieuwde versie van de 067/6-powerunit te introduceren. Voor het verbeteren van de krachtbron is gebruik gemaakt van de ontwikkelingsmogelijkheden die zijn toegestaan binnen het ADUO-systeem (Additional Development and Upgrade Opportunities). De nieuwe motor moet de Scuderia helpen om het vermogensgat met Mercedes verder te dichten.

Volgens bronnen is de voor Oostenrijk geplande ontwikkeling het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Ferrari's motorafdeling onder leiding van Enrico Gualtieri en de Shell-laboratoria in Hamburg. De upgrade omvat zowel wijzigingen aan de motor zelf als een speciaal ontwikkelde nieuwe brandstof.

Het is moeilijk vast te stellen welk deel van de verwachte prestatiewinst afkomstig moet zijn van de nieuwe Shell-brandstof en welk deel dient voort te komen uit de technische aanpassingen aan de motor. Ferrari heeft de afgelopen maanden echter stevig ingezet op een bijzonder concept dat aanvankelijk veel kritiek kreeg binnen de Formule 1-paddock.

Zoals eerder al naar buiten kwam, gebruikt Ferrari een cilinderkop van een speciale staallegering. Die constructie maakt het mogelijk om aanzienlijk hogere temperaturen in de verbrandingskamer toe te laten dan met een traditionele aluminium cilinderkop mogelijk zou zijn. Waar aluminium onder dergelijke omstandigheden risico loopt structureel beschadigd te raken, biedt staal meer weerstand tegen extreme hitte.

Ferrari heeft dit seizoen al gewerkt met een zogenaamde 'hete' motorconfiguratie, waarbij de lucht die de intercooler binnenkomt temperaturen van meer dan 100 graden Celsius bereikt. Dat is aanzienlijk hoger dan de gebruikelijke 60 tot 70 graden bij de concurrenten. Vanaf Oostenrijk zou Ferrari deze grens zelfs verder verhogen naar meer dan 115 graden.

Door de hogere temperaturen en druk in de verbrandingskamer kan een groter deel van de brandstofdeeltjes effectief worden verbrand. Dat leidt volgens Ferrari tot een efficiëntere verbranding, minder emissies en uiteindelijk meer vermogen.

De overwinning van Lewis Hamilton in Barcelona heeft het vertrouwen binnen de renstal een flinke impuls gegeven. Ferrari hoopt in Spielberg voort te bouwen op de vooruitgang die met het tweede grote aerodynamische upgradepakket van het seizoen is geboekt, nadat eerder in Miami al belangrijke vernieuwingen werden geïntroduceerd.

In Barcelona bleek dat er een duidelijke stap is gezet op het gebied van aerodynamische efficiëntie. De combinatie van minder luchtweerstand en meer neerwaartse druk zorgde ervoor dat Ferrari uitstekend met de banden kon omgaan op het bijzonder warme Circuit de Barcelona-Catalunya. Zodoende wist de Italiaanse formatie voor het eerst dit seizoen de dominantie van Mercedes te doorbreken.

Tegelijkertijd probeert Ferrari nog altijd de oorzaak te achterhalen van het technische probleem waarmee Charles Leclerc in Spanje uitviel. De Monegask verloor tijdens de race onder meer zijn stuurbekrachtiging, brake-by-wire-systeem en actieve aerodynamica door een elektronische storing die gevolgen had voor het hydraulische systeem. Binnen Ferrari wordt onderzocht of dat probleem mogelijk verband houdt met het incident dat Leclerc eerder meemaakte tijdens de Grand Prix van Monaco.

Voor Leclerc komt de race op de Red Bull Ring op een goed moment. De Ferrari-coureur kende in het verleden sterke weekenden in Oostenrijk. Na een lastige periode kan hij daar proberen het vertrouwen in de SF-26 terug te vinden.