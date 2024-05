Het Grand Prix-weekend op Imola staat in het teken van updatepakketten. Alleen RB F1 heeft geen nieuwe onderdelen meegenomen, maar teams als Red Bull Racing, Aston Martin Racing, Mercedes F1 en Ferrari hebben een flinke lijst aan spullen ingepakt en bagage moeten bijboeken. Met name dat laatste team hoopt daar dit weekend de vruchten van te plukken, aangezien dit een van de twee thuisraces van 2024 is. In totaal heeft Ferrari zeven nieuwe onderdelen gemeld bij de zogenaamde 'show and tell', waarbij teams de auto's voor het weekend en eventuele vernieuwingen moeten presenteren.

Ferrari heeft in de SF-24 een sterke auto in de snelle bochten, maar komt tekort in de langzamere bochten. Het team uit Maranello hoopt dus met de nieuwe updates in Imola om het pakket in zijn geheel wat sterker te maken. Performance engineer Jock Clear legt uit: "Je kunt natuurlijk de veranderingen zien, maar we weten dat dit rond de belangrijkste punten gebeurt: rond de vloer, de achterbanden, onder de achtervleugel en dat soort dingen. Maar het is eerlijk gezegd een organische upgrade. We hebben niet de richting van de ontwikkeling veranderd. Deze upgrade zorgt voor een kleine verschuiving in wat we de weging van de auto noemen. Er zullen snelheden zijn waarbij het meer oplevert, maar bij andere snelheden levert het waarschijnlijk minder op, dus het kantelt de kaart een beetje, zoals we dat zeggen."

Met name voor Charles Leclerc en Carlos Sainz moet dit pakket een verbetering leveren, aangezien zij vorig jaar geen vertrouwen hadden in de auto door de onvoorspelbaarheid. "We streven nog steeds naar dat kleinere balanswindow", zegt Clear. "We krijgen minder balansverschuivingen door de bocht: entry, mid of exit. Dat levert over het algemeen een constantere auto op. En dat is een auto waar de coureurs meer vertrouwen in hebben, waardoor zij met vertrouwen de snelheid kunnen meenemen. Het maakt de auto wat vriendelijker. En dat hebben we al een aantal keren gezegd: deze is gewoon wat 'molliger' op alle gebieden."

Gevolg van ander werk

Veel aandacht bij het updatepakket van Ferrari gaat uit naar de zichtbare veranderingen, maar Clear maakt duidelijk dat de wijzigingen aan het bodywork het gevolg zijn van aanpassingen op andere fronten. "Het is het opschonen van de luchtstroom rond de achterwielen en de diffuser", verklaart de performance engineer. "En natuurlijk het stimuleren van de achtervleugel. Dat is wat iedereen probeert te doen, dat levert je downforce op. Maar het esthetische is waarschijnlijk het opschonen en resultaat daarvan. Veel van wat je op de auto ziet, is wat je moet doen zodra je je hebt gefocust op de belangrijkste ontwikkelpunten. We voegen dus wat toe waar de aerodynamische invloed zit en kijken dan wat er elders gebeurt."

Zoals gezegd had Ferrari zeven nieuwe items op het FIA-document doorgegeven voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het gaat daarbij om een nieuwe voorvleugel, achtervleugel, sidepod inlet, motorkap, vloerrand, diffuser en achterwielophanging. Bij elk van deze updates ging het om extra performance die niet specifiek voor dit circuit bedoeld is - zoals soms wel eens vermeld wordt bij deze documenten.