Vanaf het huidige seizoen dienen de F1-teams zich te houden aan een financieel reglement, met het budgetplafond als belangrijkste onderdeel. De kosten worden hierdoor gedrukt tot 145 miljoen dollar per team. Gaat een team daar overheen, dan kunnen er verschillende straffen volgen. Naast financiële straffen als boetes en verscherpt toezicht op de uitgaven moeten ook sportieve straffen onderdeel worden van het pakket, maar daar is nog enige onenigheid over. Zo verklaarde Mercedes-teambaas Toto Wolff op zaterdag in Portugal dat drie teams tegen die sportieve maatregelen hadden gestemd in een vergadering van de F1 Commission. Het betrof Ferrari, Red Bull Racing en AlphaTauri.

Binotto vertelde op zondag echter een ander verhaal. De teambaas van Ferrari stelt dat er helemaal niet over sportieve straffen voor financiële overtredingen is gestemd, omdat al tijdens gesprekken in een financiële adviescommissie duidelijk werd dat daarover geen unanimiteit zou worden bereikt. “De tekst of de formulering die aan de F1 Commission is voorgelegd, bevatte niet de sportieve zaken. Maar het punt is wel besproken in de F1 Commission, ook al is er niet [over] gestemd”, aldus Binotto. “Het is besproken en een aantal teams, waaronder Ferrari, heeft aangegeven dat er eerst meer duidelijkheid moet komen, zodat alles helder is. Als dat eenmaal zo is dan kunnen we bovenop de financiële straffen ook sportieve straffen uitdelen voor het overtreden van de procedures.”

In tegenstelling tot wat Wolff zei is Ferrari in de basis helemaal niet tegen sportieve straffen voor overtredingen van het financiële reglement. Binotto stelt dat het een kwestie is van meer duidelijkheid krijgen voordat er een definitief akkoord komt. “Zodra die opheldering er is, kunnen we snel daarna een e-vote houden, zodat we er zeker van zijn dat er ook sportieve straffen zijn. Wat betreft de sportieve straffen denk ik dat alle teams in principe voorstander zijn. Enkelen van ons willen eerst alleen wat meer duidelijkheid. Samen met de FIA moeten we nog wat dingen ophelderen, maar ik denk niet dat wij in de basis een tegengestelde mening hebben.”