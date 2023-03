Red Bull Racing stak er tijdens de driedaagse in Bahrein met kop en schouders bovenuit. De andere teams zijn duidelijk in de achtervolging op de regerend constructeurskampioen. Van de traditionele top-drie in de Formule 1 is duidelijk dat Mercedes moeite had om tempo te vinden, maar Ferrari liet bijzonder weinig zien. Sky Sports F1-analist Anthony Davidson observeerde het werk van de Scuderia en zag dat de SF-23 niet optimaal afgesteld stond.

“Ik zag dat Ferrari met minder downforce aan het rijden was”, zegt Davidson in The F1 Show van Sky Sports F1. “Om dat te bereiken moesten ze de auto verder laten zakken en dat maakte het lastiger om de auto te rijden. Zo win je downforce terug. Vanaf het begin had ik het vermoeden dat ze daarom met minder downforce aan het rijden waren, het leverde ze veel porpoising op. Dat hoort bij dit reglement, als je de auto laat zakken moet je een stijvere afstelling hebben. Er was iets aan de hand.”

De wegligging van de nieuwe auto was zo abnormaal dat Davidson verwacht dat Ferrari nog niet het achterste van de tong heeft laten zien. “De auto zag er niet zo goed uit als die van vorig jaar. Ik denk dat ze buiten de window voor dit specifieke circuit werkten. Tussen de regels door kon je aflezen dat Ferrari een ander programma volgde dan alle andere teams, ze hebben de auto omhoog gebracht na problemen met bouncing. Dat was bij hen veel erger dan bij anderen. Ik denk dat zij nog het minste hebben laten zien. Misschien hebben ze meer snelheid in kwalificatietrim dan Red Bull heeft laten zien, maar vooral ten opzichte van Mercedes en Aston Martin.”

Bij Mercedes sloeg de onrust wel een beetje toe op de tweede dag van de test toen de balans van de W14 niet naar tevredenheid was. Het voormalige kampioensteam heeft nog altijd niet de vorm van weleer te pakken. Davidson bespeurde wat frustratie bij Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen. “De auto was in de middagsessie van de tweede dag op zijn slechtst, de auto liet veel zwarte lijnen achter bij het uitkomen van bocht 8. Het voelde alsof Lewis een beetje gefrustreerd was dat hij daar niet de grip had waar hij op hoopte. Maar hij was niet de enige, er waren anderen die op dat punt ook moeite hadden. Ik was verrast dat Mercedes zo worstelde.”

Op zaterdag kwam Mercedes al beter voor de dag, al tempert men de verwachtingen. Davidson: “Na die tweede middagsessie hadden ze het slechtste gehad, op de slotdag van de test zag het er een stuk beter uit. Het was meer de auto die we eind vorig jaar zagen en ik verwacht ook dat ze daar ongeveer zullen staan bij aanvang van dit seizoen.”