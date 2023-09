Daags na de Italiaanse Grand Prix kijkt Ferrari met een goed gevoel terug op haar thuisrace. Hoewel veel fans op het circuit stiekem gehoopt hadden op de eerste thuisoverwinning van de Scuderia sinds 2019, was de Oostenrijkse formatie van Max Verstappen op zondag wederom een klasse apart. Ferrari nam het afgelopen weekend een speciaal Monza-pakket mee die de SF23 minder luchtweerstand bood, iets dat van essentieel belang is op de lange rechte stukken van het circuit. Red Bull koos ervoor om de gebruikelijke spec mee te nemen naar het circuit, aangezien de RB19 reeds een zeer aerodynamisch efficiënt ontwerp heeft ontwikkeld.

Dat Ferrari speciaal voor deze Grand Prix een alternatief pakket meenam, neemt niks weg van de knappe prestatie die ze hebben neergezet. Dat zegt Charles Leclerc’s prestatiecoach Jock Clear, die gevraagd wordt of het zorgelijk is dat Red Bull zelfs zonder speciaal Monza-pakket een stuk sneller was dan de concurrentie. “Als ik heel eerlijk ben, en ik probeer ze niet helemaal de hemel in te prijzen, maar met een auto en coureur die zo sterk is, waren we in de wolken toen we voor ze stonden [na de kwalificatie]. Dat is echt een prestatie. Ze zitten in een geweldig ritme, de auto werkt overal. Ze hebben dan wel geen speciaal vleugelpakket meegenomen, maar we waarderen de weerstand die ze iedere race bieden ten zeerste, en om voor ze te kunnen staan is fantastisch.”

Teambaas Fred Vasseur is ook zeer tevreden met zijn team en door de sterke racepace die ze hadden noemt de Fransman het zelfs het beste weekend van 2023 tot dusver. “Ook de kwalificatie was de beste van het seizoen, vergeleken met Baku toen we P1 en P4 stonden. Dit weekend stonden we eerste en derde. Het was de eerste keer dat we het gevecht met Red Bull aan konden gaan. Hoewel hun racepace beter was dan die van ons, zijn we lang in staat geweest om in de wedstrijd te blijven.”

Complimenten aan het adres van Sainz

De Franse teambaas heeft mooie woorden over voor polesitter Carlos Sainz. De Spanjaard mocht de race voor de vierde keer in zijn carrière vanaf de eerste startplek beginnen en bood de hele race veel weerstand aan beide Red Bull-coureurs en zijn teamgenoot Charles Leclerc door een aantal agressieve maar correcte verdedigingsacties in te zetten. Dit leverde de enkelvoudig Grand Prix-winnaar niet alleen een podiumplek op, maar ook de titel Driver of the Day. “Ik ben meer dan tevreden met Carlos”, gaat Vasseur verder. “Ik denk dat hij een stap voorwaarts heeft gezet. Niet per se in de kwali of de race, maar meer de opbouw van het hele weekend en vanaf de eerste ronde op vrijdag stond hij daar. Het is een mooie les voor de rest van het seizoen.”