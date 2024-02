Ferrari slingert voor het eerst nieuwe SF-24 F1-motor aan

Het Formule 1-seizoen kan voor Ferrari met het starten van de nieuwe motor voor komend jaar echt beginnen. De Italiaanse renstal heeft op dinsdag beelden naar buiten gebracht van het moment dat de krachtbron aan wordt gezet en het geluid door de fabriek schalt. Het is het eerste beeld dat we van een deel van de SF-24 zien, waarmee de formatie uit Maranello in 2024 hoge ogen hoopt te gooien.

Het belooft voor Ferrari op coureursgebied een bijzonder jaar te worden. Charles Leclerc verlengde onlangs zijn contract met meerdere jaren, maar voor Carlos Sainz weet dat 2024 zijn laatste jaar in het rood wordt. De Spanjaard mag aan het einde van het seizoen zijn spullen pakken en moet plaatsmaken voor Lewis Hamilton. Laatstgenoemde coureur komt over van Mercedes, waar hij na twaalf jaar de deur achter zich dichttrekt. Wat Sainz na 2024 gaat doen is nog niet bekend.

Het openbaar maken van de beelden past in de drukke week die de F1-fans doormaken. Zo presenteerden Williams en Stake F1 Team hun gloednieuwe livery en kregen we met de transfer van Hamilton én het grote nieuws rondom het vermeend grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner veel opmerkelijk nieuws.