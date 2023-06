Ferrari: Sidepods in Red Bull-stijl geen impulsieve aanpassing

Ferrari volgde kort na Mercedes met een stevig updatepakket in Barcelona. De sidepods zijn flink onder handen genomen. De Scuderia heeft afscheid genomen van de 'badkuip'-sidepods en is meer het voorbeeld van de Red Bull RB19 gaan volgen. Dat betekent dat zij van in-wash naar downwash zijn gegaan, waardoor de luchtstroom op een andere manier invloed heeft op de vloer. Het was voor Ferrari een nodige verandering, al benadrukten Charles Leclerc en Carlos Sainz dat deze updates vooral bedoeld waren voor het vinden van een ontwikkelingsrichting - niet om direct performance te vinden dus.

Jock Clear, de driver coach van Leclerc, zegt dat deze updates het resultaat is van maandenlang werk in de fabriek in Maranello. Dat er groen licht is gegeven voor deze ingrijpende verandering, is omdat het nieuwe seizoen een aeroboost oplevert. Clear benadrukt daarom ook dat dit niet gaat om het volgen van de filosofie van Red Bull. Gevraagd door Motorsport.com waarom Ferrari haar sidepods van in-wash naar downwash heeft veranderd, antwoordt Clear: "Wanneer teams hun auto onthullen, zijn ze er allemaal van overtuigd. Niemand zegt: 'We hebben deze sidepods erop gezet, maar we waren er niet van overtuigd.'"

"We waren allemaal overtuigd van wat we hadden", voegt Clear toe. "Maar we moeten allemaal leren van wat andere mensen doen en dat is ook wat wij doen. Wij kopiëren niemand per se. We kijken naar wat zij hebben gedaan, gaan terug naar onze windtunnel en kijken of dat werkt. Dat het op de auto is verschenen, is omdat het werkt. Uiteindelijk volgen we alleen de wetenschap en het geweldige van aerodynamica - en het geweldige van deze sport en de reden waarom we dit doen, in mijn geval al dertig jaar - is dat elke dag, elk jaar, elke auto anders is. We zitten nog steeds in een leerproces. Er zijn miljoenen manieren om problemen op te lossen, je zal nooit tot al die oplossingen komen."

In de gaten houden

Clear stelt dat het makkelijk gezegd is om gehaast een concept van een concurrent over te nemen, maar dat een team dan het risico loopt dat er iets op de auto komt wat niet werkt. "Zodra je ziet dat iemand anders goed presteert en je het zelf in de windtunnel zet, ben je gedisciplineerd genoeg om niet impulsief te reageren en het gewoon op je auto te zetten. Het zal niet werken", legt de driver coach uit. "Je moet jezelf enkele maanden de tijd geven om het op een rij te zetten en ervoor te zorgen dat dit ook op jouw auto werkt. Dan pas zeg je: 'Eigenlijk zie ik wel wat ze hier in zagen.' Je ziet dan het resultaat daarvan. Het leidt tot verdere ontwikkelingen in die richting. We zijn al een soort van begonnen met het verkennen van de ontwikkelingsrichting."

Clear geeft aan dat Ferrari al vanaf het begin van de testdagen in Bahrein overwoog om over te stappen op sidepods zoals die van Red Bull, maar dat zij pas twee maanden geleden echt begonnen aan hun eigen versie. "Het is een van die organische ontwikkeling, niet waar? We keken er vanaf dag één van de eerste test naar. Daar kijk je naar verschillende auto's en met wat voor oplossingen iedereen is gekomen. Dan begin je te denken: 'Oké, misschien zijn er andere manieren waarop zij dat hadden kunnen oplossen.' Toen Red Bulls dominantie duidelijk werd, stond vast dat we heel nauwkeurig in de gaten moesten houden wat zij doen. In een normaal proces zou je twee maanden geleden de keuze hebben gemaakt om voor deze richting te gaan."