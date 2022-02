In de aanloop naar de start van het Formule 1-seizoen 2022 onthulde Ferrari donderdag het nieuwe strijdwapen van Carlos Sainz Jr. en Charles Leclerc: de F1-75. Het is de eerste bolide van de Scuderia die onder de flink gewijzigde technische reglementen voor 2022 is ontwikkeld. Ferrari hoopt met de nieuwe wagen opnieuw een stap voorwaarts te kunnen zetten, nadat het team na een tegenvallend 2020 terugsloeg met de derde positie in 2021.

Het Formule 1-seizoen gaat komende week van start met de eerste week van de wintertests, die op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt gehouden. De F1-75 wordt aldaar voor het eerst uitgebreid aan de tand gevoeld door Sainz en Leclerc, maar Ferrari hoopt voor die tijd de grootste kinderziektes al te hebben verholpen. Daags voor de driedaagse test werkt de recordkampioen een filmdag af op het Spaanse circuit, maar de nieuwe auto heeft vandaag al zijn debuut op het asfalt gemaakt.

Vrijdagochtend mocht Leclerc de nieuwe F1-bolide van Ferrari voor het eerst aan de tand voelen tijdens een demonstratierit op Fiorano, het testcircuit van de Italiaanse sportwagenfabrikant. De nieuwe auto mag daarbij maximaal 15 kilometer afleggen op een aangepaste lay-out van het circuit, die officieel niet is goedgekeurd voor F1-bolides. De omstandigheden waren verre van ideaal voor Leclerc, die in de F1-75 te maken kreeg met mist op het circuit. Getuige de slicks op de auto was het echter wel droog genoeg om niet naar regenbanden te moeten grijpen.

De komende weken staan voor Ferrari in het teken van het beter leren kennen van de F1-75. Dat houdt in dat de auto ook is voorzien van het grondeffect, waarmee in 2022 het gros van de downforce gegenereerd moet worden. Het is de eerste keer sinds 1982 dat Ferrari het grondeffect heeft ingebouwd in het F1-ontwerp en teambaas Mattia Binotto gaf al toe dat er voor de start van het seizoen nog geen grote upgrades worden gebracht, zodat men de auto goed kan leren kennen. Hoe goed de renstal de verandering van filosofie heeft verteerd, wordt volgende maand duidelijk tijdens de Grand Prix van Bahrein. Die staat gepland voor 20 maart en dient als opening van het nieuwe seizoen.

Charles Leclerc verricht de shakedown op een mistig Fiorano Foto: Davide Cavazza