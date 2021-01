Ferrari SF21: Eerste analyse van plannen voor F1-seizoen 2021

Het jaar waarin de duizendste Grand Prix werd afgewerkt, is uitgedraaid op een enorme teleurstelling voor de manschappen van Mattia Binotto. Na de motorische schikking met de FIA zijn de onderliggende zwakheden pijnlijk bloot komen te liggen. Ferrari eindigde slechts als zesde bij de constructeurs en een omwenteling lijkt pas met het nieuwe reglement van 2022 reëel. Dat betekent echter niet dat Ferrari het aankomende seizoen opgeeft, allerminst zelfs.

Iets van eerherstel: P3 bij constructeurs als doel

Binnen de mogelijkheden van stabiele reglementen wordt alles aangewend om de schade ietsje binnen de perken te houden. Zo heeft Binotto intern laten doorschemeren dat Ferrari moet terugkeren naar P3 bij de constructeurs, achter Mercedes en Red Bull Racing. "Als we over de toekomst praten, dan moeten we allereerst naar 2021 kijken. We moeten daarbij wel reëel blijven. We kunnen niet verwachten het gat met het meest dominante team meteen te dichten. Daarvoor is het verschil te groot en de technische situatie ook te complex", aldus de teambaas.

"Wel is het waar dat we met een compleet vernieuwde motor komen, het reglement biedt ons die mogelijkheid ook. Verder is de doorontwikkeling van veel componenten bevroren, zo ook van het chassis. Zelfs wat betreft de aerodynamica, in principe niet beperkt door allerlei regels, kunnen we niet alles doen doordat de beschikbare windtunneltijd met zo'n zestig procent is teruggebracht. We hebben met beperkingen te maken, maar komen naast een nieuwe motor wel met een sterk herzien aerodynamisch pakket. Daarmee hopen we de voornaamste problemen met de auto uit 2020 toch op te lossen."

Tokens ingezet om achterkant stabieler te maken

Naast de door Binotto benoemde zaken, heeft Ferrari - net als ieder ander team - natuurlijk nog twee tokens om in te zetten. Daarmee kunnen grotere zaken worden aangepakt, die normaliter onberoerd zouden blijven onder de stabiele reglementen. Alhoewel Ferrari dit niet formeel naar buiten heeft gebracht, kan Motorsport.com in samenwerking met de Italiaanse collega's wel melden dat het merk uit Maranello de tokens inzet om de achterkant van de 2020-auto te verbeteren. Het gaat specifiek om een iets compactere aandrijflijn voor de SF21, hetgeen twee voordelen met zich mee moet brengen. Ten eerste aerodynamische verbeteringen door het compactere ontwerp en ten tweede aanverwante veranderingen aan de achterwielophanging, die nauw met de ingreep samenhangen en derhalve te rechtvaardigen zijn bij de FIA met de ingezette tokens. Daarbij wordt ook de carbonbehuizing van de daadwerkelijke versnellingsbak ingrijpend aangepast van design.

Er moet gezegd dat Ferrari in het afgelopen jaar geen betrouwbaarheidsproblemen aan dit gedeelte van de auto heeft ondervonden. Maar in Maranello is men ervan overtuigd dat er met deze aanpassingen - ook via het bodywork en het effect op de diffuser - iets meer neerwaartse druk kan worden gegenereerd. Het nieuwe design leidt er zoals gezegd ook toe dat men enkele hydraulische elementen richting de achterwielophanging anders kan plaatsen, hetgeen de bestaande auto met een voor Ferrari-begrippen zeer hoge rake stabieler moet maken. De achterkant van de Ferrari-bolide moet zo minder wispelturig worden, waarmee er ironisch genoeg pas na zijn vertrek wordt voldaan aan een belangrijke wens van Sebastian Vettel.

De meer gestroomlijnde transmissie leidt er verder toe dat engineers de uitlaat moeten herzien, ook die moet door de ingrepen compacter worden. Dat is lastig, maar wel noodzakelijk om de huidige, aerodynamische blokkade van de koeling (door warme lucht) deels weg te nemen. De warme lucht werd anno 2020 niet snel genoeg afgevoerd, waardoor Ferrari grotere koelopeningen moest gebruiken dan concurrenten en dat is vanzelfsprekend weer schadelijk gebleken voor de aerodynamische efficiëntie. Ferrari wil de tokens dus slim gebruiken om met de aangepaste transmissie ook meteen aanverwante problemen aan de achterkant van de auto aan te pakken. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Zo heeft de nieuwe uitlaat op de testbank al enkele betrouwbaarheidsproblemen met zich meegebracht en is de zoektocht naar een ideale oplossing nog niet succesvol afgerond.

Nieuwe motor moet dertig pk extra leveren

Ferrari probeert het lek overigens nog wel voorafgaand aan de ingekorte wintertests, begin maart in Barcelona, boven te krijgen. Een stabielere achterkant van de SF21 moet in combinatie met de vernieuwde motor voor beterschap zorgen. Uit informatie van de testbank blijkt volgens bronnen dat de verbrandingsmotor zo'n vijftien pk meer levert dan het povere exemplaar van 2020. Het doel van Ferrari is om met de motor voor aankomend jaar dertig pk meer te hebben, het restant daarvoor moet komen uit een nieuwe intercooler en een verbeterde MGU-K.

Het beoogde totaalplaatje - volgens de ingewijde bronnen van Motorsport.com - maakt dat de SF21 nog altijd enkele zwakheden van de SF1000 erft, maar dat de grootste pijnpunten idealiter enigszins worden verholpen. De afgelopen jaren hebben Ferrari echter één ding duidelijk gemaakt: prijs de dag niet voordat het avond is. Een ferme slag om de arm is derhalve geboden.

