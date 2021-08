De Formule 1-teams hebben vanaf dit jaar te maken met een budgetplafond van 145 miljoen dollar. De komende jaren neemt het besteedbare bedrag nog verder af. Wanneer een team een hevige crash te verduren krijgt, komt het budget enorm onder druk te staan. En als die crash dan ook nog veroorzaakt wordt door een andere rijder, is de frustratie nog groter. Ferrari maakte dat mee in de Grand Prix van Hongarije, waar Charles Leclerc in de openingsronde werd uitgeschakeld door Aston Martin-coureur Lance Stroll.

“Er zijn voldoende argumenten om in de nabije toekomst hierover gesprekken te voeren met de andere teambazen, FIA en F1”, aldus Binotto. “Als je er zelf niet schuldig aan bent, dan zijn de gevolgen van zo’n enorme schade nog heviger vanwege het budgetplafond. Moeten we uitzonderingen toevoegen? Ik weet niet zeker of dat de oplossing is. Ik denk dat dat heel lastig gemonitord kan worden. Maar ik denk dat we in elk geval moeten overwegen dat het team van een rijder die als schuldige wordt aangewezen de andere teams moet betalen voor hun schade en reparatiewerkzaamheden. Zo worden de coureurs meer verantwoordelijk.”

De uitspraak van Binotto volgt op de startchaos in Hongarije, waar naast McLaren ook Red Bull Racing het slachtoffer van werd. De formatie uit Milton Keynes heeft al de nodige kopzorgen na de crash van Max Verstappen op Silverstone, die volgens de berekeningen van het team 1,8 miljoen euro aan schade opleverde. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is het oneerlijk dat zijn team nu nog meer financiële misere te verduren krijgt terwijl de schuld elders ligt. Ook hij wil dat de FIA de kwestie gaat bekijken: “Het is verschrikkelijk met dit budgetplafond. Dit bewijst dat wanneer je een crash meemaakt die niet je eigen schuld is, je er een significante prijs voor betaalt. Daarop ben je niet berekend. Hier moet de FIA beter naar kijken. Dit kan uiteindelijk alle teams treffen, niet alleen Red Bull.”

