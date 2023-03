Ferrari-rijders voorzichtig: "Niets verloren na dit weekend"

Ferrari won vorig jaar met Charles Leclerc twee van de eerste drie wedstrijden van het seizoen. Technische problemen en strategische fouten zorgden ervoor dat het team uit Maranello onderaan de streep teleurstelde en de wereldtitel aan Red Bull en Max Verstappen moest laten. Red Bull heeft de vorm van vorig jaar doorgetrokken tijdens de wintertest. Het team maakte een hele sterke indruk en begint dit weekend als topfavoriet aan de Grand Prix van Bahrein.

Carlos Sainz kan wel leven met die favorietenrol voor Red Bull en stelt: “Wat we vorig jaar geleerd hebben is dat de winnaar van de eerste race niet meteen het kampioenschap gewonnen heeft. Als je met twee auto’s uitvalt verlies je ook niet het kampioenschap in Bahrein. Dat is precies wat Red Bull vorig jaar overkwam terwijl wij wonnen. We weten ook hoe het eindigde. Wat er tijdens de eerste race ook gebeurt: blijf rustig, volg het plan voor de ontwikkeling en verbeter de zaken die beter kunnen.”

“Het kampioenschap wordt na de eerste race niet vergeven”, benadrukt Sainz. De Madrileen zegt dat Ferrari onmogelijk ingedeeld kan worden op basis van de wintertest omdat geen van de teams heeft laten zien wat er gebeurt als ze echt voluit gaan. “We weten niet wat er gebeurt als ze de laatste twee of drie tienden laten zien. Dit is F1 en die laatste tienden snelheid zijn het belangrijkste. Dat kan een wereld van verschil betekenen. Ik heb geen idee waar we staan met Red Bull, met Aston en met Mercedes. Je kunt er onmogelijk iets van zeggen. Het is geen geheim dat Red Bull het sterkte lijkt, maar we moeten zien hoe het allemaal valt.”

Vice-wereldkampioen Charles Leclerc is al even voorzichtig als het gaat om uitspraken over de kansen van Ferrari. De Monegask stelt wel tevreden vast dat de SF-23 op bijna alle vlakken verbeterd is. “Onze topsnelheid was vorig jaar een zwak punt”, zegt Leclerc. “Dat hebben we verbeterd, we zijn wat sneller en leveren juist wat bochtensnelheid in. Maar over het algemeen hebben we een goede winter gedraaid en zijn alle zwakke punten van vorig jaar verbeterd. Ik heb er vertrouwden in dat deze auto beter is.”

