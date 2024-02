Ferrari-rijders in koor: “Te vroeg om conclusies te trekken”

Leclerc trapte de driedaagse test op woensdagochtend af voor Ferrari. De Monegask legde 64 ronden af en bracht de tweede tijd op de klokken. Met 1.33.247 was hij zeven tienden langzamer dan snelste man Max Verstappen. In de middag kroop Sainz achter het stuur van de SF-24. De Spanjaard, die bezig is aan zijn laatste jaar bij Ferrari, ging 69 keer de baan rond. Zijn beste tijd was een 1.32.584, waarmee hij een tiende achter Lando Norris als derde eindigde in de tijdenlijst maar meer dan een seconde toegaf op Verstappen, die wederom de scepter zwaaide met de Red Bull RB20. Volgens het Ferrari-duo is er echter nog helemaal niets duidelijk.

“De eerste ochtend van de test was behoorlijk productief, vooral als het gaat om het aantal kilometers dat we gereden hebben”, laat Leclerc, die aan het einde van de dag zevende stond in de tijdentabel, weten. “Wat betreft de performance, het is te vroeg om hier iets zinnigs over te zeggen of om conclusies te trekken.” Dat laatste neemt niet weg dat de test vooralsnog soepel verloopt bij Ferrari. “We hebben alles gedaan wat we gepland hadden en alles verloopt tot dusver zoals we hadden verwacht, wat positief is”, vervolgt Leclerc. “We blijven werken en hopen nog twee nuttige testdagen te hebben voor het tijd is voor de eerste Grand Prix.”

Sainz kwam met woorden van gelijke strekking. “Het was een positieve eerste testdag hier in Bahrein met 373 afgelegde kilometers”, deelt de Spanjaard mee. “We hebben zonder problemen ons hele programma uitgevoerd en nuttige data verzameld die ons zullen helpen om de SF-24 beter te leren kennen.” Ook hij wil nog niets kwijt over hoe de Scuderia ervoor staat ten opzichte van de concurrentie. “Zoals gewoonlijk tijdens het voorseizoen is het te vroeg om conclusies te trekken”, zegt de coureur uit Madrid. “We moeten de komende twee dagen gewoon het maximale uit de beschikbare baantijd blijven halen zodat we klaar zijn voor als volgende week het seizoen begint. Het voelt in elk geval goed om weer terug achter het stuur te zitten na de winterpauze.”

