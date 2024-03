Ferrari richt pijlen op Red Bull F1: Niet meer kansloos in strijd

Het Formule 1-team van Ferrari is dit seizoen de naaste belager van Red Bull Racing, al zijn de prijzen voorlopig allemaal naar de Oostenrijkers gegaan. In de eerste twee Grands Prix pakte Max Verstappen zowel de overwinning als de pole en als kers op de taart voor de formatie uit Milton Keynes maakte Sergio Pérez er twee keer een dubbelzege van. Ondanks dat het gat voorlopig nog aardig groot is, denkt Ferrari niet dat het kansloos is in die strijd. Teambaas Frederic Vasseur is ervan overtuigd dat het gat gedicht kan worden.

"Toen we een seconde achter hen zaten, voelden we ons wel aardig kansloos. Met onze goede start die we nu hebben, kunnen we het gevecht aan", verklaart de Fransman na afloop van de GP van Saudi-Arabië. "In Jeddah was het voor hen makkelijk [om in te halen] vanwege hun topsnelheid. Daar was voor gekozen. In andere gevallen zullen wij meer kans maken."

Ondanks de positieve blik is Vasseur wel realistisch. "Ik wil niet pessimistisch zijn, want we hebben op zich een goed weekend gehad. We moeten optimistisch blijven. Dit weekend hadden we genoeg goede momenten. Het is wel duidelijk dat Red Bull voorlopig nog wel voor ligt", aldus de Ferrari-topman. "In de kwalificatie is het ongeveer twee a drie tienden, in de race lijkt het wat meer te zijn. Het is lastig in te schatten, want we weten nog niet of ze al op hun maximum zitten. Het voelt nu wel positief, want als we een stap maken, dan kunnen we ze onder druk zetten."

Kampioenschap speelt nog geen rol

Ferrari is in vergelijking met vorig seizoen goed begonnen. In 2023 kenden de Italianen met uitvalbeurten en de matige auto een minder goede start, waardoor al vroeg succes in het kampioenschap uit zicht verdween. Vasseur is vooralsnog tevreden, maar wil niet al te hard van stapel lopen "We zijn nog niet bezig met het kampioenschap, maar we hebben nu iets van 45 (het zijn er 46) punten. Vorig jaar hadden we na drie races er nog maar 25", herinnert hij zich nog. "Het is voor ons heel belangrijk dat we goed zijn begonnen."

De coureurs zijn ook blijer met de nieuwe auto dan met de voorganger. Charles Leclerc en Carlos Sainz - die Jeddah miste vanwege een blindedarmontsteking - geven aan dat de auto makkelijker te besturen is. Vasseur ziet ook dat de 2024-auto een stuk beter is. "Het is een solide basis, want de coureurs kunnen veel sneller begrijpen wat de auto doet. Daardoor kunnen wij weer sneller inzien waar we hem moeten verbeteren. Nu we in deze situatie zitten helpt ons over het algemeen goed", zegt de 55-jarige teambaas.