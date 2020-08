Ferrari heeft ‘niets te klagen’ over veranderingen aan 2021-aero

Afgelopen week kregen de teams een brief waarin stond dat het downforce-niveau in 2021 verder verlaagd wordt om de belasting op de banden te verkleinen, zodat Pirelli voor het derde opeenvolgende jaar met dezelfde banden kan blijven werken. Dat is een direct gevolg van de problemen op Silverstone. Naar aanleiding daarvan verstuurde de bandenfabrikant een brief met daarin een hogere minimale bandenspanning. Hierover ontstonden zorgen aangezien het kan leiden tot oververhitting.

Eerder werd al besloten om de reglementen voor de vloer voor 2021 aan te passen, en dat heeft volgens de teams een aanzienlijke invloed op de luchtstromen over de auto’s. Over de nieuwste veranderingen zijn vooralsnog geen details bekend en dat kan nog weken duren, waardoor de teams pas in een laat stadium van het ontwerpproces beschikken over de exacte specificaties waaraan de bolides moeten voldoen. Toch vindt Binotto dat de teams de ongebruikelijke timing van de veranderingen voor lief moeten nemen, omdat het gaat om een verandering in het belang van de veiligheid.

“Er is geen twijfel dat de banden zwaarder belast worden als de aerodynamische prestaties beter worden”, antwoordde de Ferrari-teambaas op een vraag van Motorsport.com. De gebeurtenissen op Silverstone vindt de Italiaan daarvoor illustratief. “Ik begrijp dat Pirelli zich daar zorgen om maakt en dat de FIA zich zorgen maakt om veiligheidszaken. Ik denk dat men gelooft dat de al overeengekomen veranderingen voor 2021 niet voldoende zullen zijn. In dat geval doen we voor de veiligheid meer veranderingen aan de aero en is er niets om over te klagen. Op dit moment weten we nog niet wat de veranderingen worden. Het heeft invloed op alle auto’s en ons onderzoek en ontwikkeling, maar ik ben me ervan bewust dat het noodzakelijk is voor de veiligheid en dat staat altijd op de eerste plaats.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff schaart zich achter de opvatting van Binotto en stelt dat alle teams een eenheid moeten vormen als de veranderingen gericht zijn op de veiligheid. “We moeten een eenheid vormen. Zoals Mattia zei zijn de auto sneller geworden dan iedereen had verwacht, en wat dat betreft kunnen we niet verwachten dat Pirelli dat bijhaalt met nieuwe banden. We moeten in dit geval dus samenwerken.”

Met medewerking van Adam Cooper