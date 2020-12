Wat vertelt het aero rack van Ferrari ons over de auto van 2021?

Het Italiaanse team toonde in de eerste vrije training aan de achterzijde van de auto van Sebastian Vettel een enorm aero rack dat alvast wat aanwijzingen bood voor de ontwerprichting van volgend jaar.

Het gigantische raamwerk was dusdanig stevig geconstrueerd en vastgezet dat de verplaatsing van de luchtstroom geen invloed zou kunnen hebben op het effect van de meetwaarden. Ook was het interessant om te zien dat het rek zo was gemonteerd dat de sondes die de metingen verrichtten, driedimensionaal de luchtstroming volgden, een breuk met de reguliere 'platte' en verticale rekken. De vorm van het rek geeft ons een beetje een inzicht in wat de aerodynamica-specialisten van Ferrari verwachten van de luchtstromen rond de achterzijde van de auto.

Ferrari SF1000 vergelijking vloer, Abu Dhabi GP Photo by: Giorgio Piola

Ferrari wilde met het bijzondere rek informatie vergaren over de nieuwe vloer. Die moet volgend jaar schuin naar achteren weglopen en zo minder downforce genereren. In de zijkant was de vloer uitgerust met drie rechtopstaande, gedraaide vinnen (onderste tekening, rechterpijl). De technici hopen daarmee waarschijnlijk de luchtstroom richting de achterwielen te beïnvloeden.

De opstaande hoek (bovenste tekening, linkerpijl) die oorspronkelijk het uiteinde van de vloer van 2021 markeerde zat, was al vervangen door een recht exemplaar met een set verticale vinnen.

De experimenten van Renault

Renault had in Bahrein al enkele onderdelen voor 2021 getest en probeerde in Abu Dhabi ook een nieuwe vloer uit. Net als Ferrari kozen ook de Fransen voor een exemplaar met een opstaande hoek voor de achterband.

Met de nieuwe regelgeving rond de vloer zal dit volgend jaar een gebied van intense ontwikkeling zijn. Alles zal in het werk worden gesteld om de luchtstroom naar de achterband te optimaliseren.

Red Bull

Red Bull Racing RB16 vloer 2021 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull begon al in Portugal met het testen van onderdelen voor 2021, maar kwam in Abu Dhabi met meer nieuwe spullen. Net als bij de concurrentie was een nieuwe vloer meegenomen die in VT1 werd gebruikt. Deze specificatie heeft een wat progressievere oplossing en was uitgerust met een opstaande gedraaide vin voor de achterband.

Ook kwam het draagsysteem van de achtervleugel met één kolom in het midden weer om de hoek kijken. Dit onderdeel was ook in Bahrein getest. Deze keer zou dit onderdeel ook tijdens de race op de auto blijven zitten.

Red Bull Racing RB16 draagsysteem achtervleugel met één kolom Photo by: Giorgio Piola

Mercedes DAS

Mercedes deed in Abu Dhabi niet mee aan het testen van onderdelen, maar dat wil niet zeggen dat het de vrije trainingen niet gebruikte om zich voor te bereiden op volgend seizoen. Bij verschillende gelegenheden werd dit seizoen al het DAS-systeem aan boord van de W11 uitgeschakeld, omdat dat systeem volgend jaar verboden is en Mercedes wil weten of dat invloed heeft op het weggedrag. In Abu Dhabi reed Bottas in VT1 zonder het stuursysteem, terwijl Hamilton die wel gebruikte.