Flexi-wings zijn dit seizoen weer een gespreksonderwerp geworden, omdat teams het gebruik van dit gebied essentieel vinden om enkele van de intrinsieke balansproblemen te overwinnen die de huidige generatie auto's met grondeffect achtervolgen. Als reactie op de groeiende interesse in de paddock over dit onderwerp, begon de FIA bij de Grand Prix van België met videochecks van de voorvleugels om beter inzicht te krijgen in waar de teams mee bezig zijn.

Het bestuursorgaan heeft duidelijk gemaakt dat die videochecks draaiden om het verzamelen van informatie en niet zozeer om te onderzoeken of teams de regels overtreden. Het uiteindelijke doel is om uit te zoeken of de huidige belastingtests, die gebruikt worden om de flexibiliteit van vleugels te controleren, nog steeds geschikt zijn voor de lange termijn. De FIA heeft meerdere keren gezegd dat het geen interesse heeft om dit seizoen nog regels te veranderen en, als ze het nodig vinden om te reageren, dat dat pas op zijn vroegst vanaf 2025 zal gebeuren.

De toenemende competitieve vorm van Mercedes en McLaren in de afgelopen maanden - in combinatie met interessante onboardbeelden van vleugels die buigen, draaien en flapperen tijdens de Grand Prix van Italië afgelopen weekend - heeft ertoe geleid dat concurrenten zich afvragen of die ontwerpen niet te ver gaan. Naar verluidt willen Ferrari en Red Bull Racing, die door eerdere discussies weten dat de FIA tevreden is met de huidige auto's, van FIA-technisch chef Nikolas Tombazis een beter beeld krijgen van wat er precies wel en niet is toegestaan, zodat ze dit gebied beter kunnen benutten als dat nodig is.

Kwestie voor de FIA

Na de kwalificatie op het circuit van Monza zei Red Bull-adviseur Helmut Marko tegen ORF: "De voorvleugels van McLaren en Mercedes moeten geanalyseerd worden." Op de vraag of hij de interesse van Red Bull in de situatie met de flexibele vleugels deelde, zei Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur: '"Dit is een discussie die ik niet met jullie wil voeren, die voer ik met Tombazis. Maar we moeten de beslissing van de FIA respecteren. We zullen de discussie opnieuw voeren... We moeten het intern met de FIA afhandelen."

Red Bull-teambaas Christian Horner stelde dat hij de FIA moet vertrouwen in deze kwestie. "Ik denk dat de reglementen heel duidelijk zijn en dat dit een FIA-kwestie is. Natuurlijk worden ze getest en slagen ze, maar dan moet je kijken naar de formulering van het reglement. Maar zoals je je van 2021 kunt herinneren, met name rond Baku, was er een wijziging aan de reglementen van de voorvleugels - ook al doorstonden onze vleugels die test. Het is een kwestie voor de FIA, dus we laten het voor wat het is en vertrouwen erop dat zij het oplossen.” Op de vraag of verdere duidelijkheid van de FIA dat rivaliserende ontwerpen allemaal goed zijn, zou betekenen dat Red Bull dergelijke ideeën zelf zou moeten nastreven, zei Horner: “Nou, als het acceptabel is dan moet je meedoen.”

Technische speeltuin

De FIA heeft lang geprobeerd controle te houden over teams die aerodynamische rekbaarheid benutten. De technische reglementen maken duidelijk hoe statische belastingen worden toegepast op vleugels om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de reglementen. Teams weten echter ook dat, zolang hun vleugels door de test komen in de garage, er op de baan extra flexibiliteit toegepast kan worden. Eerder dit jaar gaf Mercedes' technisch directeur James Allison al aan dat de teams weten waar de grenzen liggen. "Ik denk dat we er allemaal voor proberen te zorgen dat we de flexibiliteitstest van de FIA doorstaan", zei hij, nadat Mercedes een nieuwe voorvleugel had geïntroduceerd. “Ze leggen er belasting op en het mag niet meer dan een bepaalde hoeveelheid bewegen. Als je dat kunt en als je vleugel buigt zoals iets zou buigen als het belast wordt, dan is er geen drama voor het bestuursorgaan."

Hij zei echter ook dat er een grens moest worden getrokken tussen vleugels die van nature buigen bij belasting en vleugels die speciaal zijn ontworpen om zich op een bepaalde manier te gedragen bij bepaalde snelheden. "Ik denk niet dat het legitiem zou zijn om iets te hebben dat dingen doet bij bepaalde snelheden", stelde Allison. "Iets wat buigt naarmate je er meer belasting op legt, dat gebeurt met alle materialen. Dat is het speelveld waar de meeste mensen zich in bevinden."

In een nog altijd geldende technische richtlijn, TD34, van de FIA, staat benadrukt dat er bepaalde gedragingen zijn die niet worden getolereerd, zelfs niet als vleugels in de pits door de keuring zijn gekomen. In de technische richtlijn laat de FIA weten dat het volgende niet als legaal beschouwd wordt: "Ontwerpen waarvan de structurele eigenschappen worden veranderd door secundaire parameters, zodat ze (tijdens het rijden op het circuit) een andere doorbuigingskarakteristiek hebben dan wanneer ze stilstaan tijdens de FIA-controles. Voorbeelden van secundaire parameters zijn temperatuur, aerodynamische belasting enzovoort."