Ferrari kent een uitstekende start van het Formule 1-seizoen 2022 met twee zeges in vier races en een gezonde voorsprong in beide kampioenschappen. De Grand Prix van Emilia-Romagna van afgelopen weekend werd echter gedomineerd door rivaal Red Bull Racing. Max Verstappen en Sergio Perez scoorden daar een overtuigende 1-2. Het team uit Milton Keynes kwam in Imola in actie met een aantal updates. Ferrari heeft tot op heden de kaarten nog tegen de borst gehouden qua nieuwigheden. Ook in Miami hoeven we geen groot updatepakket te verwachten, zo laat het team weten.

Video: Virtuele onboardronde over het F1-circuit in Miami

Teambaas Mattia Binotto schept duidelijkheid: “Nee, het grote pakket komt niet in Miami. Desondanks zullen er wat nieuwe onderdelen op de auto zitten. Miami is qua downforce een hogesnelheidsbaan in vergelijking met de circuits waarop we tot op heden hebben geracet. We gaan met een ander pakket rijden dan dat we tot nu toe hebben gedaan. We hebben er vertrouwen in dat het nieuwe downforcepakket efficiënt is. We weten echter ook dat Red Bull een goed medium/low downforcepakket heeft, en ze zullen competitief zijn. Het is een volledig nieuw circuit en een nieuwe uitdaging. Het wordt interessant, ik kan niet wachten.”

Opmerkelijk is dat de F1-75 ondanks de uitstekende vorm nog altijd kampt met porpoising. Binotto daarover: “Zoals iedereen kan zien, is het nog niet verholpen. We hebben er nog last van, zeker meer dan Red Bull. Daar zit nog wat winst.”

Verschil tussen RB18 en F1-75 neemt af

Een van de voornaamste verschillen tussen de Red Bull en de Ferrari is de topsnelheid. De Scuderia lijkt beter in acceleratie en langzame en middelsnelle bochten, terwijl de rivaal vooral op hoge snelheid excelleert. Volgens de Italiaanse teambaas komen de teams steeds dichter bij elkaar, mede omdat Red Bull meer downforce toevoegt om in de bochten tijd goed te maken. Dat gaat dan weer ten koste van de topsnelheid. “Kijk naar Jeddah, daar waren ze veel sneller. In Bahrein was het DRS-effect zeer krachtig. Het snelheidsverschil op de rechte stukken was significant. Maar in Australië voegden zij wat downforce toe en was de snelheid vergelijkbaar. Kijkend naar hun achtervleugels, hebben ze het downforceniveau zeer zeker verhoogd. En als we met vergelijkbare vleugels rijden, is de snelheid ook vergelijkbaar. Ik denk niet dat er een groot verschil is. Er zijn races geweest waarin wij de juiste keuze hebben gemaakt. In Jeddah, of in elk geval een paar ronden, bleek hun afstelling de juiste. Maar dat is ook mooi: het feit dat we met verschillende oplossingen en verschillende afstellingen rijden, maakt de race alleen maar spectaculairder.”