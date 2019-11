Drukke winter voor Ferrari: "Tweede plaats nooit goed genoeg"

Ferrari kwam na de zomerstop dit jaar op gang met meerdere pole-positions en overwinningen, maar dat was niet voldoende om Mercedes van de dubbele titel af te houden. In tegenstelling tot vorig jaar ging het nu juist beter in de tweede seizoenshelft, maar de achterstand was door de reeks overwinningen van de zilverpijlen in de beginfase van het jaar al zo groot dat de pijlen beter op 2020 gericht konden worden.

“Abu Dhabi is de laatste race van een lang seizoen. Voor ons bij Scuderia Ferrari was het een nieuwe start, met teamleden in nieuwe rollen en Charles die voor het eerst bij ons reed. Ons doel was de basis voor de toekomst te leggen”, begint Binotto. Hij geeft toe dat er veel verkeerd ging, maar vindt ook dat er veel positieve punten te halen zijn uit de progressie van het team. “Het eerste seizoensdeel ging niet zoals we wilden, maar ik waardeer absoluut hoe we een eenheid blijven, onze mouwen opstroopten en terugvochten. De manier waarop we na de zomer reageerden, met drie zeges op rij waaronder in Monza, en zes poles, zo vlak na het 90-jarige jubileum van de Scuderia en voor een groot thuispubliek, is lovenswaardig.”

Opnieuw moet Ferrari met de tweede plek genoegen nemen, al was het lange tijd gissen of de wagen wel beter was dan de Red Bull. Met Max Verstappen achter het stuur was Red Bull vaak een geduchte tegenstander, maar omdat de Italiaanse renstal met beide wagens meer punten verzameld heeft, sluit het team het constructeurkampioenschap als tweede af. “Tweede eindigen is nooit goed genoeg voor Ferrari en we werken nu naar een drukke winter toe, waarin we als groep willen voortbouwen op wat we hebben bereikt. We willen klaar zijn voor de komende uitdagingen en sterker terugkeren [in 2020]. Nu het einde van het seizoen nadert wil ik alle tifosi ter wereld bedanken voor hun gepassioneerde steun gedurende het jaar. Dit weekend zullen we hen het best mogelijke resultaat proberen te geven.”