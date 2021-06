Ferrari puntloos na rampzalige GP: "Eén van mijn lastigste races"

Leclerc greep tijdens de kwalificaties in Monte Carlo en Azerbeidzjan pole-position, al heeft de Monegask nadien laten weten dat het op 'normale' circuits een stuk minder zal gaan. Dat laatste bleek te kloppen, al had Ferrari niet gedacht zo diep te zakken als dat in Le Castellet het geval was. "Dit is één van mijn moeilijkste races in de Formule 1 geweest. Ik was verschrikkelijk aan het worstelen, al gold dat eigenlijk voor beide auto's. We probeerden op de banden te letten, maar desondanks was de bandendegradatie enorm. Ik heb zelfs nog een tweede stop gemaakt, omdat ik toch al wist dat ik buiten de punten zou eindigen", aldus Leclerc.

Ferrari heeft aangegeven de 2021-auto niet verder te ontwikkelen, al zijn er volgens Leclerc wel diepgaande analyses nodig. "Het is een erg slechte race geweest, dus dit moeten we zeker zien te begrijpen. We wisten dat de bandendegradatie hier een grote rol zou spelen, maar dit was nog van een andere orde. Daar zijn we zeer zeker verbaasd over. Volgens mij geldt dat laatste voor alle teams, maar bij ons zijn de consequenties vele malen groter gebleken."

Sainz: Ferrari spant de kroon qua bandendegradatie

Dat laatste ziet ook teamgenoot Carlos Sainz, die als elfde aan de meet kwam. "Het is vandaag duidelijk geworden dat er iets behoorlijk verkeerd is gegaan. We hebben al enkele races problemen met de voorbanden, maar vandaag was onze bandenslijtage tweemaal groter dan bij alle andere teams", zo concludeert de Spanjaard. "Zaterdag was ik ongeveer drie tienden sneller dan de McLaren-coureurs, maar aan het eind van de race waren zij gewoon twee seconden sneller. Het is duidelijk dat de bandendegradatie een beperking is voor ons. Dit moeten we analyseren, er moet iets veranderen. Hopelijk kan het gedurende het seizoen nog iets beter worden. Om heel eerlijk te zien, voelde ik toen ik in Bahrein voor het eerst in de auto stapte al dat er iets mis was. We moeten er omheen zien te werken, aangezien dit ons beperkt tijdens raceweekenden.