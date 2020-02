Motorprobleem Ferrari: Vettel geruime tijd langs de kant

Sebastian Vettel viel na zo’n anderhalf uur stil met zijn nieuwe SF1000. De rode vlag ging direct uit en de Ferrari-monteurs spoedden zich naar de plek des onheils, waarna de scharlakenrode bolide teruggebracht werd naar de pitstraat. Het team ontdekte daar een motorisch probleem.

Ferrari heeft zojuist een verklaring gegeven voor het stilvallen van de viervoudig wereldkampioen: “We moesten stoppen vanwege een probleem met de motor, de exacte oorzaak zullen we in Maranello onderzoeken. We zijn nu bezig met het plaatsen van een nieuwe motor en keren in de middag terug op de baan.”

Het team verliest daarmee kostbare tijd. Ook voor Vettel is het een tegenvaller aangezien de Duitser vandaag een volledige dag in zijn nieuwe wapen zou zitten.