Ferrari-president Elkann: "Hamilton niet naar Italië om pensioen af te wachten"

Het was het nieuws in de opmaat naar het F1-seizoen. De overstap, eind dit jaar, van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen – inmiddels 39 jaar oud – gaf aan dat hij een nieuwe uitdaging nodig had en die in het team van Frederic Vasseur dacht te kunnen vinden.

Ferrari-president John Elkann heeft zich in de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport uitgelaten over de komst van Hamilton naar Maranello. Volgens de Italiaan is de Engelse coureur niet van plan om in Italië rustig zijn pensioen af te wachten. "Hamilton en Ferrari hebben elkaar gevonden", aldus Elkann. "Hij komt naar ons om te winnen. Door hem zullen wij sterker worden. We hebben het over een geweldige atleet die erg gemotiveerd is om voor de achtste keer wereldkampioen te worden. De recente races laten dat zien. Lewis komt zeker niet naar Ferrari om van zijn pensioen te genieten, hij komt om te winnen."

Carlos Sainz met John Elkann. De Spanjaard moet eind dit seizoen plaatsmaken voor Lewis Hamilton. Foto door: Ferrari

Volgens Elkann heeft Hamilton een enorme honger naar succes, ook nu hij de veertig jaar nadert. Hij heeft die honger gemeen met alle grote atleten van de laatste decennia. "Kijk naar alle groten: Novak Djokovic (37 jaar) en Roger Federer (42) in het tennis, Ronaldo (39) en Lionel Messi (37) in het voetbal. Wat hebben zij gemeen? Een lange levensduur", zegt Elkann. Deze atleten – en ook Hamilton – zijn in staat om "met een enorme wilskracht" topprestaties uit hun lichaam te persen, zelfs op hoge leeftijd. Dat verdient groot respect, aldus Elkann.

Het doorzettingsvermogen en de wilskracht van Hamilton kunnen in de toekomst cruciaal worden, vervolgt Elkann. Er is immers weer "echte concurrentie" in de Formule 1 met momenteel vier teams aan de top. "Dat maakt de dingen veel interessanter, omdat het kampioenschap eindelijk weer open is." Voor een topteam als Ferrari is het daarom "belangrijk dat we ons volledige potentieel benutten", legt de Ferrari-president uit. "En de coureurs met meer ervaring, zoals Hamilton of Alonso, kunnen constanter presteren. Dat kan uiteindelijk het verschil maken."