Ferrari is na enkele moeizame seizoenen terug aan de top. De Italiaanse sportwagenfabrikant heeft het seizoen 2022 vrijwel perfect geopend met een dubbelzege in Bahrein en een dubbele podiumplaats tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië. Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. hebben gezamenlijk 78 punten verzameld in de eerste twee races, meer dan het dubbele van naaste achtervolger Mercedes. Het is bewijs dat de werkwijze van Ferrari gedurende 2021 gewerkt heeft. Destijds besloot het team om de focus al in een vroeg stadium te verleggen naar 2022 vanwege de grote veranderingen in het technische reglement.

Na een heel moeilijk seizoen in 2022 en een lichte wederopstanding vorig jaar ziet het er momenteel goed uit voor Ferrari. Dat komt volgens president John Elkann niet in de laatste plaats door de coureurs die de eer van het team vertegenwoordigen, zo vertelt hij in een brief gericht aan de aandeelhouders van Ferrari. “Met vijf podiumplaatsen en de derde plek in het kampioenschap voor constructeurs heeft het Formule 1-seizoen enkele bemoedigende signalen gegeven. Het bedrijf is nu echter gefocust op de uitdagingen voor 2022. Met Charles Leclerc en Carlos Sainz heeft de Scuderia het beste rijdersduo van de grid en zij zijn goed aan het seizoen begonnen.”

In zijn brief aan de aandeelhouders van Ferrari ging Elkann ook in op de resultaten die de autofabrikant buiten de circuits geboekt heeft in 2021. Financieel was het een uitstekend jaar, merkte hij op. “In 2021 heeft Ferrari een recordjaar afgesloten met 4,3 miljard euro aan inkomsten (23,4 procent meer dan in 2020) en een brutowinst van 1,5 miljard euro”, schreef Elkann. Dat is te danken aan de verkoop van 11.155 auto’s in 2021. “Ferrari blijft uitzonderlijke modellen aanbieden die aan de top van de luxe-sector gepositioneerd zijn.”