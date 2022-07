Ferrari positief na sterke vrijdag in Frankrijk: "Auto voelt goed"

Het team van Ferrari heeft na de Grand Prix van Oostenrijk niet stilgezeten. De F1-75 is voor de race op Circuit Paul Ricard voorzien van een hagelnieuwe vloer en die lijkt voorlopig zijn werk uitstekend te doen. Carlos Sainz reed een ijzersterk rondje in de tweede vrije training. De Spaanse coureur bleef teamgenoot Charles Leclerc een tiende seconde voor en wist oud-teamgenoot Max Verstappen zelfs op een halve tel te zetten. De Ferrari-coureur spreekt van een positieve dag. "De updates lijken te werken. De auto voelt ook goed, met name in vliegende ronden", trapt Sainz af. "De langere runs waren uitdagender vanwege de slijtage. De hoge temperaturen zijn dan ook belangrijk om rekening mee te houden. Het is nu zaak om te onderzoeken hoe we de banden zo lang mogelijk goed houden."

Tijdens de race op de Red Bull Ring vatte de auto van Sainz vlam en daarmee raakten diverse componenten van de power unit beschadigd. Ferrari was genoodzaakt onderdelen te vervangen en dus gaat de Ferrari-coureur in ieder geval tien plekken naar achteren op de startopstelling. "Daarom focus ik me op het afstellen van de auto voor de race. Er is nog ruimte voor verbetering, daar blijven we naar zoeken."

Ploegmaat Leclerc sloot de eerste training vrijdag als rapste af, maar moest een paar uur later zijn meerdere erkennen in Sainz. Ook de Monegask stipt de hoge temperaturen aan. "De sessies verliepen prima. Onze kwalificatiepace was best goed, dus onze focus gaat nu op het racetempo", laat Leclerc weten. "Het managen van de banden gaat vanwege de hoge temperaturen ontzettend belangrijk worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er zondag helemaal klaar voor zullen zijn, want we weten waar we ons moeten verbeteren."