Ferrari: Pitstops in F1 niet langzamer door restricties

Als gevolg van het coronavirus mogen teams dit seizoen minder personeel meenemen naar de races. Er is een limiet ingesteld van 80 personen per team. Afgezien van het protocol dat de sport opgesteld heeft voor de start van het seizoen, hebben teams ook hun eigen regels. Zo bestaan bij Ferrari ‘sociale bubbels’, mensen in de verschillende bubbels komen in principe zo weinig mogelijk met elkaar in aanraking. Hierdoor wordt het voor teams moeilijker om samen te werken, ook verwacht men dat het meer tijd gaat kosten om schade aan wagens te repareren. De restricties gaan volgens Mekies weinig invloed hebben op de snelheid van de pitstops.

“We hebben nu een limiet op het aantal personeelsleden en dat is nieuw, we mogen in totaal tachtig mensen meenemen”, verklaarde Mekies. “We moeten vooral personeel thuislaten die niet aan de techniek werken. Als gevolg daarvan wordt het personeel rond de pitstops niet geraakt, noch heeft het invloed op de engineers. Het heeft natuurlijk op het hele team wel een beetje invloed dat we zo weinig mogelijk mensen mee hebben, maar over het algemeen heeft het geen grote gevolgen voor de pitstops of andere zaken in de operatie. We hebben verschillende zaken zo ingesteld dat we ook op afstand kunnen werken. We hebben bij Ferrari een ondersteunend team, de 'parallel box', dat onze operatie ondersteunt. Alles wat zij doen, doen we op afstand. Ik denk dat de andere teams dat ook doen, net als de FIA. Wat betreft de pitstops gaan we geen grote verandering zien.”

Met medewerking van Jonathan Noble