Ferrari past voor GP Japan strategie aan: focus op energiebeheer
Ferrari grijpt de Grand Prix van Japan aan om de SF-26 verder door te ontwikkelen om het gat met Mercedes te verkleinen. De focus komt te liggen op een betere energieverdeling en een upgrade van de aerodynamica.
Mercedes lijkt gezien de resultaten in Melbourne en Shanghai verreweg het beste pakket te hebben afgeleverd in het tijdperk van het nieuwe Formule 1-reglement. Een tweede conclusie is dat Ferrari dit seizoen de belangrijkste uitdager van het team uit Brackley zal zijn.
De Scuderia overtuigde in de openingsraces met een gebalanceerd pakket, waarbij het vooral vertrouwde op een kleinere, maar effectievere turbo en raketstarts. Ferrari blinkt uit in de bochtige secties, maar verliest terrein op lange rechte stukken. Daar profiteert Mercedes van een krachtigere verbrandingsmotor, die op hoge toerentallen niet alleen snelheid genereert, maar ook helpt bij het opladen van de batterij.
Focus op energieverdeling en motorstrategie
Wil Ferrari echt de strijd met Mercedes aangaan, dan zal het op dat terrein alle zeilen bij moeten zetten. De afgelopen week heeft Ferrari daartoe een eerste stap gezet door de verzamelde data uitgebreid te analyseren en de SF-26 voor Japan verder te ontwikkelen.
Uit Maranello klinken na de eerste simulaties positieve signalen, maar hoe een en ander op Suzuka uitpakt en hoe het zich verhoudt tot Mercedes blijft voorlopig een vraagteken. Wat wel duidelijk is, is dat Ferrari vast blijft houden aan de eigen aanpak en niet van plan is Mercedes te kopiëren. De nadruk ligt op het maximaliseren van de energieterugwinning in de langzamere secties, bijvoorbeeld door in bepaalde situaties een lagere versnelling te gebruiken om het toerental hoog te houden.
Aerodynamica: de rol van de ‘Macarena’-vleugel
Naast het energiemanagement speelt ook de aerodynamica een sleutelrol. Ferrari heeft verder gewerkt aan de zogeheten ‘Macarena’-achtervleugel, die in Bahrein tijdens de wintertest voor het eerst werd vertoond, en die in China slechts beperkt werd getest.
Hoewel deze oplossing duidelijk zorgt voor hogere topsnelheden, klaagden de coureurs in Shanghai over instabiliteit bij het sluiten van de beweegbare elementen – vooral in de cruciale remzones. Dat maakt het vinden van de juiste balans essentieel, zeker op een technisch circuit als Suzuka.
Daarom heeft Ferrari verschillende configuraties getest, waarbij niet alleen de timing van het openen en sluiten van de vleugel werd aangepast, maar ook de afstelling van de voorvleugel. Veel van deze parameters zijn moeilijk te reproduceren in de windtunnel, waardoor tests op de baan cruciaal blijven.
Tegelijkertijd wordt gekeken naar de betrouwbaarheid van het systeem. De huidige versie brengt namelijk extra gewicht met zich mee – ongeveer 6 à 7 kilogram – en dat is een probleem voor een auto die al boven het minimumgewicht zit.
Doorontwikkeling en open vragen
Net als bij de andere teams staat ook de ontwikkeling van de SF-26 nog in de kinderschoenen. Het is aannemelijk dat de auto gedurende het seizoen zichtbaar zal veranderen. Zo kan ook de kleine kunststof ‘windscreen’ bij de Halo – eerder gezien in China – in aangepaste vorm terugkeren. Het vleugeltje is nog niet in een race gebruikt, ook omdat het de zichtbaarheid voor de coureurs belemmerde.
Ferrari geeft zich in elk geval niet gewonnen tegenover de duidelijke voorsprong van Mercedes. De Grand Prix van Japan moet uitwijzen of de gekozen ontwikkelingsrichting de juiste is. Daarna volgt een maand zonder races – door het wegvallen van Bahrein en Jeddah – waarin de Scuderia de kans krijgt om het gat verder te dichten.
