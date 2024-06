Ferrari F1 overweegt pullrod-ophanging over te nemen

Hoewel Ferrari het gat richting Red Bull Racing zo goed als gedicht heeft, weet het Italiaanse Formule 1-team dat het lastig is om de laatste stappen te zetten. In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat het team daarom goed de auto's van Red Bull heeft bestudeerd en vooral de pullrod-voorwielophanging wil overnemen.

Het grote upgradepakket geïntroduceerd door de Scuderia tijdens de Grand Prix van Imola leverde goede resultaten op. De eerstvolgende verbetering staat gepland voor de race op Silverstone. Dat is opmerkelijk, want de oorspronkelijke planning was dat deze in Hongarije pas voor het eerst op de auto zou zitten. In de tussentijd verschijnen er nog twee achtervleugels. Er komt een versie met low drag in Canada en dan eentje die het geschiktst is voor circuits met gemiddelde snelheid voor de GP van Spanje.

Teambaas Frederic Vasseur gaf in gesprek met onder andere Motorsport.com toe dat er een andere aanpak in het maken van de updates is. Hij liet ook doorschemeren dat het plafond voor het verbeteren van de auto in zicht is. "Met het budgetplafond en de huidige regelgeving moet je beide kanten beheren en we zullen upgrades brengen als we iets te brengen hebben," zei hij. "Wat je in gedachten moet houden, is dat je een soort convergentie van prestaties hebt en dat de ontwikkelingssnelheid veel lager is dan twee jaar geleden. Dat betekent dat elke keer dat iemand met een upgrade komt, en ik denk dat het voor ons geldt, maar het geldt voor iedereen, de winst kleiner is dan twee jaar geleden. Dat is normaal."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Het afnemende rendement en Ferrari's wens om niet het maximale te halen uit het momentum dat het team nu krijgt, heeft het gerucht aangewakkerd dat Ferrari klaar zou kunnen zijn om agressiever te zijn met veranderingen aan de auto van 2025 dan maanden geleden misschien werd verwacht.

Het werk aan de auto voor volgend jaar is al begonnen, waarbij Vasseur verklaarde dat er momenteel drie projecten lopen in Maranello. "Een deel van het team werkt aan de volgende updates die we dit seizoen zullen zien, een ander deel richt zich al op de wagen van volgend jaar," zei hij. "We hebben al groen licht gegeven voor de auto van 2025. Verder is het werk aan de 2026 krachtbron al enige tijd geleden begonnen. Wat betreft het chassis en de aerodynamica kunnen we een paar concepten bedenken, maar meer ook niet, aangezien er nog geen reglementen zijn."

Speculaties over de auto van volgend jaar laten zien dat Ferrari bereid zou kunnen zijn om een aantal grote veranderingen door te voeren, in plaats van te kiezen voor een directe evolutie van de SF-24. Het is zelfs zo dat bronnen weten te melden dat de ontwerpers een aantal nieuwigheden heeft ontdekt waarmee het verschil gemaakt kan worden.

Een interessante ontwikkeling is dat Ferrari op het punt staat om de pullrod-ophanging te gaan gebruiken. Volgens insiders is de formatie uit Maranello al van plan om die keuze voor 2026 te maken, waardoor het twee vliegen in een klap maakt. Het geld voor de ontwikkeling van de ophanging valt dan onder het budgetplafond van 2025, waardoor een belangrijk gedeelte van het budget voor 2026 in andere dingen gestoken kan worden.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Mocht Ferrari ervoor kiezen om de pullrod over te nemen, dan volgt het team het voorbeeld van Red Bull en McLaren. De concurrenten hebben de aerodynamische voordelen van dit systeem op de auto zitten. De luchtstroom richting de vloer onder de auto wordt daarmee efficiënter. Het is echter geen eenvoudige ingreep. Naast een nieuwe ophanging vereist deze aanpassing ook een nieuw chassis. De armen van de ophanging moeten op een andere plek aangebracht worden en de interne mechanica zal op een andere plek moeten komen.

Het levert wel een andere mogelijkheid op. Er kan gezocht worden naar een betere gewichtsverdeling, want de positie waar de coureur komt te zitten kan op een betere plek komen. Dat kan een sleutel zijn in het weer naar voren brengen van het team, zeker nu dat elke tiende verbetering doorslaggevend is. Red Bull, McLaren en Ferrari zitten namelijk zo dicht bij elkaar, dat elk stapje het verschil tussen de winst en P5 kan zijn.