Ferrari: "Opmerking van Mercedes over onze motorstand klopt niet"

"Mercedes lijkt allemaal heel goed te weten waar we mee bezig zijn. Maar ik kan zeggen: het klopt niet", aldus Binotto. De toon is daarmee gezet. De Italiaanse teambaas reageert op uitlatingen die Mercedes vorige week al deed. "Waarom heeft Ferrari de hele eerste testweek met veel voorzichtigere motorstanden gereden dan de klantenteams?", vroeg men zich bij de kampioensformatie publiekelijk af.

Waar Ferrari het verhaal over de motorstanden dus tegenspreekt, geeft Binotto wel een andere verklaring voor de huidige achterstand. Het is volgens hem niet louter een kwestie van verstoppertje spelen. "We zijn nog niet zo snel als dat we zouden willen. Qua rondetijd zullen we aan het begin van dit seizoen waarschijnlijk ook niet het snelste team zijn", verkondigt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "Wat we dan precies missen? Nou ja, de auto is in totaliteit wel sneller dan die van vorig jaar. We zijn vooral sneller in de bochten, maar daardoor wel langzamer op de rechte stukken."

Deze woorden passen bij het streven van Ferrari om het downforceprobleem van vorig jaar op te lossen. Dat is volgens Binotto aardig gelukt, al gaat het nu om het vinden van de juiste balans. "We weten dat we vorig jaar te langzaam waren in de bochten. We hebben dat proberen op te lossen door zoveel mogelijk extra downforce te vinden. Maar daar betalen we nu een prijs voor op de rechte stukken", vervolgt de Italiaan. "Uiteindelijk komt het aan op de algemene balans en op de afstelling. Juist op dat vlak moeten we onszelf nog verbeteren. Maar goed: dan is nou net onderdeel van onze opdracht voor deze tweede week."

Sebastian Vettel sluit zich aan bij de woorden van zijn teambaas. "Zoals Mattia aangaf, hadden we misschien al iets verder willen zijn. Maar tegelijkertijd staat ons een lang seizoen te wachten en zijn we nog maar amper begonnen. We moeten dus vooral naar onszelf kijken. We hebben veel werk te doen, maar we weten wel wat we moeten verbeteren." Daarnaast is hij te spreken over de extra downforce van de SF1000. "En daarbij gaat het niet alleen om de snelheid in langzame bochten hoor. Het speelt ook een grote rol bij het bandenmanagement", wijst hij op één van de zwaktes van Ferrari in 2019.

Met medewerking van Jonathan Noble

