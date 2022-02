Ferrari opent sterk: "Maar iedereen speelt nog verstoppertje"

Na een 'demo-evemenent' op Fiorano en een filmdag in Barcelona was het woensdag tijd voor het formele testdebuut van de F1-75, de Ferrari voor het aankomende seizoen. Voor het uiterlijk heeft het team uit Maranello complimenten ontvangen, maar de potentie is natuurlijk veel belangrijker. Op de eerste dag zijn Charles Leclerc en Carlos Sainz in ieder geval goed uit de startblokken gekomen en prijkt Ferrari bovenaan de lijst met afgelegde ronden. Het duo noteerde 153 ronden, terwijl Max Verstappen in zijn eentje tot 147 kwam en de Mercedes-rijders 127 maal rondgingen.

"Het was de eerste keer dat we echt konden pushen in onze nieuwe auto en het voelde sowieso goed om weer achter het stuur te zitten. Alle dingen die we wilden testen, hebben we ook daadwerkelijk getest. We hebben het programma eigenlijk zonder problemen afgerond", stelt Leclerc terugblikkend op zijn eigen meters.

"Het eerste gevoel in de auto is goed, maar we moeten niet al te enthousiast worden als we naar de tijdenlijst kijken", doelt hij op de plekken twee en drie voor Ferrari. "Het is vroeg dag en niemand laat de echte vorm nu al zien. Daardoor is het onmogelijk om alvast een serieus beeld te schetsen. We moeten de focus gewoon op onszelf houden en hard blijven werken. Het is wel positief dat we vandaag de meeste ronden van iedereen hebben afgelegd, daar kunnen we op voortbouwen."

Teamgenoot Carlos Sainz heeft de eerste dag vooral aandacht besteed aan het verschil tussen de 2021- en 2022-auto en de aanpassing die de omschakeling vergt van coureurs. "Ik heb al veel verschillen met vorig jaar kunnen ontdekken, al denk ik niet dat het aanpassen heel lang gaat duren. Natuurlijk wordt het lastig om die laatste tiende uit deze nieuwe auto te halen, maar dat is voor een coureur ook net het leukste gedeelte. Maar goed, dat is niet het doel van deze dagen in Barcelona. We hebben nog genoeg testdagen voor de boeg en dit is in ieder geval een goed begin geweest."