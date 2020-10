Ferrari op het juiste pad na ‘dieptepunt’ te hebben bereikt

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Eifel leverde gemengde resultaten op voor Ferrari. Sebastian Vettel slaagde er wederom niet in Q3 te bereiken en hij start zondag vanaf P11, maar Leclerc maakte een sterke indruk door zich naar de vierde startpositie te knokken. In de derde vrije training stonden de Ferrari-mannen er al prima voor met een derde plek voor Leclerc en de vijfde positie voor Vettel. Het contrast met de races op Spa en Monza is groot: de Scuderia kwam daar niet uit de voeten en Leclerc was met positie dertien beide keren de beste man van het team in de kwalificatie.

De sterke prestatie van Charles Leclerc op de Nürburgring is volgens Mekies belangrijk, omdat het aangeeft dat het team de juiste weg heeft ingeslagen met de ontwikkeling. “Charles deed het heel goed, maar over het algemeen was het denk ik een goede dag voor het team”, zei de Fransman. “We hebben moeilijke weken en maanden achter de rug. Daarom is het bemoedigend voor onze inspanningen dat we een goede ontwikkelingsrichting hebben. Voor vandaag maakt dat niet zoveel uit, maar wel richting de toekomst en volgend jaar. Dat is een goed teken.”

Ferrari introduceerde in Rusland het eerste deel van een pakket upgrades en in de Eifel volgde deel twee. Mekies geeft aan dat deze recente upgrades een rol hebben gespeeld in de progressie. “Hopelijk hebben we een paar weken geleden het dieptepunt bereikt en we proberen de oplossing voor onze problemen vorm te geven. Het is een lange weg, waarvan ik zeker weet dat die op en neer gaat. Maar ik denk dat vandaag na Sochi de eerste stap in die richting is en hopelijk heeft de auto iets meer snelheid. Charles reed natuurlijk een zeer sterke kwalificatie, hij was meteen scherp en haalde er echt het maximale uit. Ten slotte mogen we niet vergeten dat het een bijzonder weekend is zonder trainingen op vrijdag. Daardoor wordt de pikorde ook ietwat veranderd.”

Het is dit weekend koud op de Nürburgring en dat maakt het niet makkelijk om de banden op temperatuur te brengen. Ferrari krijgt dat redelijk voor elkaar en dat is volgens Mekies ook een factor dat het team er redelijk bij lijkt te staan in de Eifel. “Voorafgaand aan het weekend maakten we ons zorgen over het laten werken van de banden in deze temperaturen”, zei Mekies. “Als ik niet naar de concurrentie kijk, dan werkten de banden bij ons redelijk. Ik weet niet hoeveel last onze tegenstanders hadden. Ik wil dus graag denken dat het een scherpe zaterdag was, en dat de upgrades ons de extra tienden hebben gegeven die het verschil maken in dit veld. Met twee tienden voorsprong lig je op P4, maar je ligt uit Q3 als je drie tienden langzamer bent. Dus daar moeten we realistisch in zijn.”

Met medewerking van Adam Cooper