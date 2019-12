Ferrari benadrukt: “Onze motor was het hele jaar volledig legaal”

Ferrari heeft dit jaar meermaals onder vuur gelegen. Vooral tijdens de Grand Prix van Amerika, toen Red Bull Racing om opheldering vroeg en de FIA met een technische richtlijn op de proppen kwam. Ferrari zou één van de hybride kabels hebben gebruikt om de brandstofmeter te saboteren en zo wellicht extra brandstof te kunnen verbranden, al is men niet betrapt op iets illegaals. Toeval of niet, maar een dag later beleefde de Scuderia wel ineens een spectaculaire inzinking.

Het leidde tot talloze speculaties en vingerwijzingen, maar allemaal onterecht zo oordeelt men in Maranello. “Ferrari is een publiek bedrijf, met wereldwijde bekendheid. Integriteit en gehoorzaamheid zijn twee cruciale waarden voor ons. Mensen moeten dat eens beter in overweging nemen als ze het over al die beschuldigingen hebben”, verkondigt Ferrari CEO Louis Camilleri tijdens een lunch met onder meer Motorsport.com.

Mattia Binotto, die eveneens aanschuift, herhaalt nog maar eens dat de FIA zijn formatie geen enkele keer op illegale praktijken heeft betrapt. “Als je een voordeel hebt qua topsnelheid – en dat hadden we dit jaar zeker – dan wordt je vaker gecontroleerd dan wie dan ook. Na de technische richtlijn zijn die controles alleen maar meer geworden”, legt de teambaas uit. “We hebben op alle mogelijke manieren meegewerkt aan deze controles van de FIA. Wij hebben gedurende het hele jaar ook niet anders gedaan met onze motoren, ook niet in de eindfase om nog meer te laten zien dat alles legaal was. En als onze motor niet legaal zou zijn geweest, dan was dat bij de allereerste controle ook al meteen aan het licht gekomen.”

Discrepantie Abu Dhabi blijft 'groot vraagteken'

Naast de controverse over de brandstoftoevoer ontstond er in Abu Dhabi nog maar eens wat extra ophef. Daar bleek er ‘significant’ meer brandstof in de auto van Charles Leclerc te zitten dan dat het team voorafgaand aan de race had doorgegeven aan de FIA. Het leidde tot nog meer speculatie, al deden de stewards het uiteindelijk met een boete af. Desondanks wil Ferrari het voorval tot op de bodem uitzoeken. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren, is de Ferrari-leidinggevenden namelijk nog steeds onduidelijk. “Er zijn gedurende het hele weekend meerdere controles uitgevoerd en daar zat nooit een verschil in. Op zondag was ook alle data coherent op één punt na. Maar niemand kan uitleggen wat precies tot [het verschil bij] die meting heeft kunnen leiden."

