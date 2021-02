Ferrari neemt risico en ontwikkelt revolutionaire krachtbron

De Scuderia heeft momenteel zo’n beetje de zwakste krachtbron in de Formule 1 en heeft al aangekondigd dat het voor komend seizoen enkele aanpassingen zal doorvoeren. Daarbij heeft het echter ook al aangegeven dat het in 2021 waarschijnlijk niet zal kunnen strijden om de titel.

Pas met de introductie van de nieuwe auto in 2022 hopen de Italianen weer terug te kunnen keren aan de top van het Formule 1-veld en één van de dingen die daarbij moet gaan helpen is een volledig nieuw ontworpen motor. Die moet in principe nog steeds voldoen aan het huidige format (een hybride V6 met turbo), maar zal wel compleet nieuw ontworpen worden.

Het gerucht gaat nu dat Ferrari van plan is om de turbine en de supercharger van de turbo van elkaar los te koppelen, een variant waarmee Mercedes al sinds de introductie van de V6-krachtbronnen successen boekt. Het idee is dus niet nieuw, maar de ware revolutie schuilt ‘m er in dat Ferrari de turbine in de airbox wil plaatsen. Ook de intercooler zal verplaatst worden en die twee ingrepen moeten er toe leiden dat de achterkant van de wagen aerodynamisch beter vormgegeven kan worden. Juist die achterkant vormde vorig seizoen – samen met de zwakke motor – de achilleshiel van de SF1000.

Met de aanpassingen neemt Ferrari een groot risico. Ten eerste zou het een volledig nieuwe aanpak zijn die nog geen enkele andere motorfabrikant ook maar heeft overwogen. En ten tweede zou het best eens wat tijd kunnen kosten alvorens zo’n systeem goed en betrouwbaar werkt. Dat is bijzonder riskant omdat de krachtbronnen misschien al vanaf volgend jaar bevroren zouden kunnen worden en dat betekent dat als Ferrari een fout maakt, ze er voor een aantal jaren aan vast zal zitten.

Wat dat betreft moet men in Maranello een voorbeeld nemen aan Honda dat in 2015 met een revolutionair concept voor de aandrijflijn terugkeerde in de Formule 1. De samenwerking met McLaren liep uit op een fiasco ('GP2-engine') en het zou nog een paar jaar – en een overstap naar Red Bull – duren voor de Japanners weer aansluiting hadden gevonden.

Toch zou Ferrari samen met het in Graz gevestigde bedrijf AVL bereid zijn dit risico aan te gaan. De stal ziet het naar verluidt als de beste kans om Mercedes van de eerste plaats te verdringen en zich als technische vernieuwer op te werpen.