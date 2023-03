Sinds de entree van de huidige technische reglementen in 2022 heeft Ferrari altijd gebruikgemaakt van een achtervleugel met twee centrale steunpilaren. Ook bij de onthulling van de SF-23 was de auto voorzien van zo'n achtervleugel, maar tijdens de laatste dag van de wintertest in Bahrein werd een andere versie getest. Deze vleugel heeft slechts één centrale pilaar, waarmee het team hoopt om de luchtstroom richting de achtervleugel op te schonen. Het nieuwe ontwerp leverde echter een DRS-probleem op. Een week later werd de vleugel opnieuw uitgeprobeerd tijdens de eerste training voor de Grand Prix van Bahrein. Ook dit verliep niet vlekkeloos, want op televisie was zichtbaar dat het onderdeel behoorlijk trilde. Zodoende werd de achtervleugel met twee pilaren al snel weer op de SF-23 gezet.

Dat het nieuwe ontwerp met enkele kinderziektes te maken heeft, is volgens performance engineer Jock Clear te wijten aan het gebrek aan mogelijkheden om op de baan te testen. "De dubbele pilaar is gepokt en gemazeld en hebben we overgenomen van vorig jaar. De enkele pilaar is pas laat in het jaar in ontwikkeling gegaan en is daarom nog relatief jong", zegt Clear. "Maar zoals voor alles geldt, moeten we het op de auto zetten en uitproberen. Dat hebben we gedaan tijdens de test en ook tijdens het GP-weekend. Het is eigenlijk een doorlopende ontwikkeling. Echt spannend is het allemaal dus niet, maar het is iets waar we waarschijnlijk verder mee willen gaan. Wat we tot dusver hebben gezien, is positief, dus de vleugel komt waarschijnlijk nog vaker tevoorschijn."

Clear stelt dat het nog onduidelijk is wanneer Ferrari de achtervleugel met één pilaar ook daadwerkelijk kan inzetten tijdens een race. Wel heeft het team veel gehad aan de test tijdens VT1 in Bahrein. "Het is namelijk heel lastig om dat soort vibraties na te bootsen in de windtunnel. Je kan de belasting wel testen, maar de stijfheid moet op ware grootte getest worden. Daarom moest het onderdeel op de auto gezet worden", verklaart hij de test. "Tegenwoordig krijg je weinig tijd om te testen, dus we moeten de vrijdagen benutten om onderdelen te proberen. Het is dus een normale ontwikkeling, waar we veel van hebben geleerd. We hebben de video's en de data van de sensoren, die ons vertellen hoeveel beweging er nu is. Tussen de test en VT1 is de vleugel verbeterd, nu gaan we terug naar de fabriek voor verdere verbeteringen. Zodra we ons er goed bij voelen, komt de vleugel op de auto."

Video: De hevig trillende nieuwe achtervleugel op de Ferrari SF-23