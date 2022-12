Ferrari ontkent: Onze bandenslijtage is niet verslechterd

Ferrari kwam afgelopen jaar sterk uit de startblokken. Het team had aan het begin van het seizoen de snelste auto en leek bovendien veel beter met de banden om te gaan dan Red Bull. Maar nadat het team uit Milton Keynes iets aan het overgewicht van de RB18 had gedaan, wisten Max Verstappen en Sergio Perez de banden beter te managen en leek Ferrari moeite te krijgen om het rubber langer goed te houden.

Volgens Ferrari is van dat laatste echter geen sprake geweest. “Ik denk dat dat een misvatting is”, zegt senior performance engineer Jock Clear. “Snelheid was hetgeen waar we vooral mee worstelden. Onze twee coureurs konden de eerste twaalf of dertien races van het jaar met Red Bull strijden. Red Bull liep vervolgens een kleine twee tienden bij ons weg, waardoor het moeilijker werd om op pole te komen. We hadden op zondag dus telkens een achterstand om goed te maken en als je het in de race probeert op te nemen tegen een snellere auto, dan heeft dat consequenties voor je bandenslijtage. Ik geloof dus niet dat bandenslijtage an sich het grote probleem was.”

“Op de momenten dat het meer in balans was, was onze bandenslijtage zelfs iets beter dan die van Red Bull”, vervolgt Clear. “Richting het einde van het seizoen hebben we echter te maken met coureurs die uit alle macht proberen om bij de Red Bulls te blijven. Zij hadden helaas een iets sneller auto. Hierdoor vraag je gewoon iets te veel van je banden en daar betaal je tijdens lange stints een prijs voor.” Dit betekende in de praktijk dat Charles Leclerc en Carlos Sainz doorgaans eerder de pits moesten opzoeken voor vers rubber.

Leclerc noemt bandenslijtage niettemin als een van de drie punten die beter moeten bij Ferrari, als hij Max Verstappen volgend jaar wil kunnen verslaan voor de wereldtitel. “De betrouwbaarheid was afgelopen seizoen een probleem. Het zorgde ervoor dat we later met straffen en dergelijke te maken kregen. Strategisch hebben we ook te veel fouten gemaakt. En daarbij was ons bandenmanagement was niet consistent genoeg. Abu Dhabi was op dat vlak een goede race, maar we hebben ook een paar erg slechte wedstrijden gehad. We lijken nog niet helemaal te begrijpen hoe we de banden altijd goed kunnen managen. Dat zijn de drie voornaamste zaken waar we nu op moeten focussen.”