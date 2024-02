Ook Ferrari onthult strijdwapen 2024: SF-24 in licht vernieuwd jasje

Het is deze week bijna elke dag raak: de autopresentaties van de Formule 1-teams. Dinsdag was het de beurt aan Ferrari. De Italianen trokken het doek van de SF-24, waarmee zij in 2024 voor succes willen gaan. De presentatie was in bijzijn van de prominente figuren bij het team, onder wie de coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Uiteraard is de nieuwe bolide voornamelijk rood, maar de gele accenten vallen ook op. Zo zijn de startnummers omlijst met een gele lijn en is ook op de sidepods de gele kleur te vinden. We hadden eerder deze week al een sneak peak gekregen, dus een echte grote verrassing zijn de gele accenten niet. Verder valt op...

Het belooft een interessant jaar te worden voor Ferrari. De formatie uit Maranello weet dat aan het einde van komend seizoen Lewis Hamilton van Mercedes overkomt, waardoor het avontuur van Sainz bij Ferrari na drie jaar stopt. Hoewel laatstgenoemde coureur meermaals heeft uitgesproken zich ook in zijn laatste seizoen bij de Scuderia volledig in te zetten, is het afwachten hoe dat in de praktijk uitpakt. Met name op de momenten dat er keuzes voor het team moeten worden gemaakt kan het nog wel eens gaan knetteren. Het andere zitje is voor Leclerc, de Monegask verlengde in de winter zijn contract bij Ferrari met meerdere jaren.

Het team zelf hoopt in 2024 een stap dichter bij Red Bull Racing te zetten. De renstal was de enige die vorig seizoen naast Red Bull een Grand Prix wist te winnen (die van Singapore), maar uiteindelijk was het gat naar de Oostenrijkers in de constructeursstrijd bijna 450 punten. Een straatlengte, waar de Italianen maar al te graag wat aan willen doen. Wat daarbij extra zuur voelt, is dat Mercedes uiteindelijk na een zinderende strijd tweede werd in het teamklassement. Voor komend seizoen is de doelstelling om Mercedes te snel af te zijn en het ook Red Bull een stuk lastiger te maken. Aan de hand van teambaas Frederic Vasseur moet dat met de SF-24 lukken.

We gaan de Ferrari tijdens de wintertests voor het eerst echt in actie zien, al is de verwachting dat deze week de auto voor een shakedown al een keer het asfalt wordt opgestuurd.