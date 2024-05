Ferrari onthult speciale kleurstelling voor F1 Miami: Blauwe tinten voor SF-24

Die blauwe tinten zijn er niet zonder reden. Ferrari staat dit weekend namelijk stil bij haar lange historie in de autosport - specifieker nog het zeventigste jubileum van de toetreding tot de Amerikaanse markt. De Scuderia heeft daarvoor de kleuren Azzurro La Plata en Azzurro Dino na vijftig jaar weer tot leven geroepen en op de SF-24 geschilderd. De auto van Charles Leclerc en Carlos Sainz heeft deze blauwe kleuren als strepen lopen, van voorvleugel tot aan de sidepods en de achtervleugel. Ook de wieldoppen zijn voorzien van een blauwe tint. Zodoende speelt Ferrari het toch wat aan de veilige kant nadat het eerder al liet weten dat de blauwe kleuren een prominente rol zouden spelen in de kleurstelling die speciaal voor de Grand Prix van Miami bedoeld is. Wel is er ruim plaats voor het logo van nieuwe titelsponsor HP op de motorkap.

De Miami GP-livery van Ferrari. Foto door: Ferrari

Voor de Grand Prix van Miami zullen Leclerc en Sainz in lichtblauwe racepakken verschijnen. Bovendien hebben beide coureurs ook een speciale helm meegenomen om meer in de stijl van deze tijdelijke kleurstelling te blijven. Ook de monteurs zullen met name in Azzuro La Plata-blauw te zien zijn. Deze kleur was in de jaren vijftig de officiële racekleur van Argentinië en vergelijkbaar met Alberto Ascari's favoriete kleur. Voor de Ferrari-coureurs houdt het daar niet bij op, want Leclerc en Sainz zullen in de Verenigde Staten rondrijden in een speciale versie van de Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano.

"De komende Grand Prix van Miami wordt er een om nooit te vergeten in de geschiedenis van ons team, want in Florida vieren we ons erfgoed met een unieke livery, waarbij we twee kleuren herontdekken die deel uitmaken van onze geschiedenis", aldus teambaas Frédéric Vasseur.

De laatste keer dat Ferrari voor een unieke livery koos, was tijdens de GP van Italië van vorig seizoen. De auto's waren toen van gele accenten voorzien, ter ere van de overwinning van het merk in de 24 uur van Le Mans. Tijdens de GP van Toscane in 2020 vierde Ferrari ook feest met een eenmalige livery. De auto werd op Mugello in het bordeauxrood gestoken om de duizendste F1-race van het merk te vieren.