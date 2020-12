Ferrari onthult naam en plannen voor presentatie nieuwe F1-bolide

Qua klassering in het constructeurskampioenschap heeft Ferrari het slechtste jaar sinds 1980 achter de rug. Sebastian Vettel en Charles Leclerc slaagden er niet in om de Scuderia aan meer dan de zesde plek in het kampioenschap te helpen. Vanwege kostenbesparingen gaat de basis van de SF1000 echter mee naar de nieuwe auto voor 2021. Inmiddels heeft Ferrari een naam in gedachten voor de nieuwe auto, waarmee Leclerc en nieuwe teamgenoot Carlos Sainz voor een betere klassering in het kampioenschap moeten zorgen. Teambaas Mattia Binotto vertelde vanuit Maranello dat de renstal de plannen voor de aanloop naar het nieuwe seizoen zo goed als rond heeft.

“We hebben al een naam gekozen voor de auto van volgend jaar. Die krijgt de naam SF21”, zei Binotto. “Het is een heel simpele naam, want wij geloven dat volgend jaar een overgangsjaar is naar 2022. Daarom hebben we SF21 als de naam gekozen. Het is zeker deels een bevroren auto met hetzelfde chassis als in 2020. De onthulling van de auto organiseren we volgend jaar op een andere manier. We organiseren eerst een evenement waarin wij ons team en de coureurs presenteren aan de fans, media en partners. Maar misschien organiseren we ook een tweede evenement, en dit kan vlak voor de wintertest in Barcelona gebeuren, waarbij we de auto onthullen. Dat doen we dan op een iets andere manier.”

Ferrari kwam in 2020 op meerdere fronten tekort, maar de achterstand op motorisch vlak was het schrijnendst. Voor progressie in 2021 wordt gerekend op een geheel nieuwe krachtbron, waarover Binotto bemoedigende signalen opvangt. “Ik kan bevestigen dat de motor goed loopt op de testbank. Wat betreft prestaties is er goede progressie geboekt, ik denk zelfs significant ten opzichte van 2020. Ik denk dat wij hierdoor weer een competitieve krachtbron hebben. Ik denk niet dat wij de slechtste van het veld zijn, dat is het gevoel dat ik krijg van de data die ik op de testbank gezien heb. Maar ik kan niet weten wat de rest doet of hoeveel progressie zij hebben geboekt.”

Een ander zwak punt van de SF1000 was volgens Binotto de luchtweerstand van de bolide. Daarom richt de Scuderia zich voor 2021 ook op verbeterde aerodynamica. “We doen ons best om in ieder geval de zwakke plekken van de 2020-auto aan te pakken voor volgend jaar”, aldus Binotto. “In het bespreken van de zwakke punten heb ik de krachtbron meer dan eens genoemd. Maar de luchtweerstand van de auto was ook zeer, zeer hoog in 2020. En kijkend naar de auto van 2021 moet de luchtweerstand zeker aangepakt worden.”