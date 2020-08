Ferrari ondertekent nieuw Concorde-akkoord

Het afgelopen weekend raakte bekend dat stilaan alle teams klaar waren om na de laatste ophelderingen de nieuwe commerciële overeenkomst tussen de Formule 1 en de tien renstallen te tekenen. McLaren kondigde dinsdag als eerste aan dat het heeft bijgetekend tot 2025. Later op de dag verkondigde ook Ferrari dat het een handtekening heeft gezet onder de nieuwe overeenkomst.

“We zijn tevreden dat we het Concorde-akkoord hebben ondertekend, dat de Formule 1 voor de komende vijf jaar zal reguleren", liet Ferrari CEO Louis Camilleri weten. "Het is een belangrijke stap om de stabiliteit en de groei van de sport te garanderen. We hebben er veel vertrouwen in dat de samenwerking met de FIA en Liberty Media de Formule 1 nog attractiever en meer spectaculair kan maken en tegelijkertijd de ultieme technologische uitdaging kan blijven. Racen zit in het DNA van Ferrari."

“Ferrari en de Formule 1 gaan al sinds 1950 hand in hand en we zijn tevreden dat deze relatie nog lang verder zal gaan", voegde F1 CEO Chase Carey toe. "In het proces dat leidde tot het bepalen van dit nieuwe Concorde-akkoord hebben we de constructieve rol van Ferrari gewaardeerd. Het had steeds tot doel om het toppunt van de autosport sterker, eerlijker en duurzamer te maken. Nu kunnen we samen beginnen werken om de Formule 1 nog spectaculairder en attractiever te maken voor de honderden miljoenen fans over de hele wereld die van deze sport houden."

Naar verwachting zullen alle tien de Formule 1-teams de komende dagen verkondigen dat ook zij zich verbinden aan de sport. Dinsdag 18 augustus was de vroege deadline om te tekenen, waarbij de teams een financiële bonus krijgen. Er lagen twee aparte contracten op tafel, een algemeen document dat de hele structuur en de manier waarop de F1 zal worden bestuurd uittekent, en een bilateraal commercieel akkoord tussen het desbetreffende team en de F1, dat bepaalt hoeveel prijzengeld een team kan ontvangen.