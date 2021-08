Ferrari ondanks foutenlast blij met progressie Schumacher

Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael, maakt dit jaar met Haas zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. De jonge Duitser kan weinig uitrichten met de inferieure bolide en spartelt vooral in de achterhoede, maar staat over het algemeen wel ruim voor zijn teamgenoot Nikita Mazepin. Schumacher leert snel en wordt geprezen voor zijn teamspirit maar hij maakte dit seizoen ook al een aantal flinke fouten. Ferrari, het team dat hem enkele jaren geleden al onder de vleugels nam, is desondanks content met de progressie.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft goede hoop voor een sterke tweede seizoenshelft van zijn protegé: “Mick zit in zijn eerste jaar in de F1, rijdend voor Haas. We zeiden voorafgaand aan het seizoen al dat zijn eerste doel moest zijn om geen druk te voelen maar ervoor te zorgen dat hij leert. Dus 2021 is voor hem een belangrijk jaar qua leren. En als we dat in ogenschouw nemen, dan doet hij het goed. Mick presteert sinds de start goed, hij leert veel, hij boekt vooruitgang. Uiteraard een paar fouten maar dat hoort bij het leerproces. Als we de algehele balans bekijken, kunnen we blij zijn. Het is voor hem belangrijk om in de tweede seizoenshelft zich te blijven ontwikkelen. Ik heb er vertrouwen in dat hem dat lukt.”

Over de andere jongelingen in de Ferrari Driver Academy is Binotto iets minder tevreden. Robert Shwartzman staat momenteel derde in het Formule 2-kampioenschap en stond tweemaal op de hoogste trede van het podium. Marcus Armstrong staat op de veertiende stek en mocht op Silverstone naar het podium. In de F3 heeft Arthur Leclerc een zege op zak en staat achtste in het klassement. “Als je naar de juniorrijders van de Ferrari Driver Academy kijkt, is er geen twijfel over mogelijk dat het qua resultaten niet zo goed is als vorig jaar”, erkent Binotto. “Vorig jaar boekten we, met name in de F2, geweldige resultaten. Dat is dit jaar niet het geval. Al met al kunnen we niet zo tevreden zijn als eerder het geval was.”