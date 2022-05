Ferrari: Omstreden sponsordeal met tabaksgigant “heel belangrijk”

Ferrari werkte in de jaren tachtig al samen met PMI-merk Marlboro. Het sigarettenmerk was van 1997 tot het begin van 2008 titelsponsor van het team. Europese regelgeving met betrekking tot tabaksadvertenties hebben er echter voor gezorgd dat Marlboro van de wagen verdween. PMI veranderde het sponsorschap vervolgens met Mission Winnow, dat vanaf 2018 op de wagen te zien was. Voor dit seizoen is ook dat initiatief uit beeld verdwenen, maar eerder deze maand kwam in Australië het nieuws dat Mission Winnow nog altijd als partner aan Ferrari verbonden is.

Een belangrijke mijlpaal voor Ferrari, vindt Binotto. Hij wilde niet te veel ingaan op de veranderingen die opgetreden zijn. “Het is belangrijk om te weten dat we al heel lang een samenwerking hebben met Philip Morris en daar zijn we trots op, we zijn heel blij dat we zo’n partner hebben”, zegt Binotto. “Het was de intentie van de beide partijen om na zoveel jaren door te gaan met de samenwerking. De manier waarop we de samenwerking insteken is een beetje veranderd, zonder al te veel op de details in te gaan. Maar voor ons is het vooral belangrijk dat we de samen doorgegaan zijn.”

Miami wordt commercieel gezien belangrijk

Als titelsponsor van het team was het logo van Mission Winnow vorig jaar te zien op de motorkap van de Ferrari, maar dat was dankzij Europese regelgeving verboden in race op het Europese continent. Voor de start van het huidige Formule 1-seizoen sleepte Ferrari een deal met de Spaanse bank Santander in de wacht, werkt het nog altijd samen met Shell. Ook werd blockchain-netwerk Velas en technologiemerk Snapdragon aan het portfolio toegevoegd.

De Grand Prix van Miami belooft voor veel F1-teams een belangrijk evenement te worden. Dat heeft alles te maken met de enorme belangstelling voor races in de Verenigde Staten. “Er is zeker veel interesse in Miami, dat geldt voor iedereen. De Amerikaanse markt is voor Ferrari ook heel belangrijk”, aldus Binotto. “Ook voor onze sponsoren is veel te doen in Amerika, het komt goed uit dat de Formule 1 het op dit moment uitstekend doet. Daar zijn we allemaal blij mee. Ik denk dat het een mooi evenement gaat worden.”