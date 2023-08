Na de hoopgevende start van het Formule 1-seizoen 2022, hoopte Ferrari het jaar nadien - dit seizoen dus - een gooi naar de wereldtitel te doen. In werkelijkheid zit het Italiaanse team echter verder van Red Bull Racing af dan dat vorig seizoen het geval was. Het komt doordat het team van Max Verstappen en Sergio Perez een extra stap heeft gezet, al gebiedt de eerlijkheid ook te zeggen dat Ferrari niet de gewenste stap heeft gezet. Het team ingezet op het reduceren van de hoeveelheid drag, al heeft dat de kwaliteiten in langzame bochten misschien iets afgebot. Bovendien heeft Ferrari gedurende het seizoen van sidepod-concept moeten veranderen, met een aanzienlijke ingreep in Spanje.

Desondanks is het product waarmee Charles Leclerc en Carlos Sainz momenteel rijden nog niet de auto zoals Ferrari die graag wil hebben. Aero-chef Enrico Cardile spreekt in Zandvoort dan ook vrij heldere woorden uit tijdens de persconferentie van de Dutch Grand Prix. "De 2024-auto zal compleet anders zijn. Tijdens het doorontwikkelen van de auto voor dit jaar zijn we erachter gekomen dat sommige structurele keuzes niet goed zijn geweest. Die dingen beperken ons nu in de doorontwikkeling", laat Cardile aan onder meer Motorsport.com weten.

"De auto voor volgend jaar zal dan ook geen evolutie meer zijn van wat we nu hebben, zoals dat van 2022 richting dit jaar nog wel het geval was. De auto van volgend jaar zal een volledig nieuwe auto worden. De 2024-bolide krijgt natuurlijk een nieuw chassis, een nieuw ontwerp, maar ook een nieuwe achterkant. Op die manier hopen we de eigen creatie aerodynamisch beter te kunnen doorontwikkelen en hopen we onze eigen doelen wél te kunnen halen."

Focus in Ferrari-windtunnel nu op 2024

Suggesties dat Ferrari nog zoekende is, hetgeen ook een beetje doorklonk in de woorden van Sainz op donderdag, wijst Cardile resoluut van de hand. "Nee hoor, het is voor ons juist glashelder wat we verkeerd hebben gedaan met de auto voor dit jaar. Het is ons ook duidelijk wat de zwakke plekken zijn. Het gaat er niet meer om dat we dingen moeten begrijpen, we moeten voor de toekomst alleen gaan leveren en de lessen die we hebben geleerd in de praktijk brengen. Het is dus absoluut niet zo dat we in niemandsland zouden zitten qua begrip. We weten echt wel wat we moeten doen, het gaat nu om de uitvoering."

In 2023 vallen die lessen door onder meer de Side Impact Structure niet meer in de praktijk te brengen, al benadrukt Cardile dat het doorontwikkelen van de SF-23 wel van groot belang is. "Het is inderdaad erg belangrijk voor ons geweest om veel doorontwikkeling in de auto van dit jaar te stoppen, aangezien we op die manier konden begrijpen waar onze zwakke plekken lagen en hoe we die straks kunnen aanpakken. Tijdens de zomerstop zijn we de auto van dit jaar ook nog blijven doorontwikkelen om die reden. Daardoor komen er na de zomerstop nog wel enkele updates aan, al ligt de focus in de windtunnel nu wel volledig op 2024", doet Cardile uit de doeken. "De eerste vrije training hebben we hier in Zandvoort overigens ook voor opgeofferd. We hebben gekeken hoe we onze tools nog verder kunnen verbeteren voor volgend jaar en we hebben ook data verzameld over het gedrag van de auto, informatie die ons kan helpen richting volgend jaar."