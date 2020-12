Ferrari: Nieuwe Pirelli-banden leveren teams 'kopzorgen' op

Aanvankelijk zou Pirelli in 2021 voor het derde seizoen op rij dezelfde banden gebruiken, maar gedurende het afgelopen seizoen traden meermaals problemen op. De Italiaanse firma besloot daarom in te grijpen en de constructie van de banden aan te passen. De constructie van de banden wordt steviger, al blijven de compounds grotendeels hetzelfde. De wagens moeten in 2021 iets langzamer worden, maar de banden hebben naar verwachting een grote invloed op het gedrag van de wagens. Coureurs Lewis Hamilton en Sebastian Vettel waren na de test niet erg te spreken over het nieuwe rubber, zij willen graag door met de huidige banden.

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff distantieerde zich juist van de kritiek van coureurs en riep rijders op om Pirelli te steunen. Vanwege het steeds hoger wordende downforceniveau was het namelijk nodig om de nieuwe banden in te voeren en verdere problemen te voorkomen. Ferrari-topman Mekies sluit zich aan bij de woorden van zijn Oostenrijkse collega. Hij denkt overigens wel dat teams kopzorgen krijgen om de aanpassing aan de nieuwe band vlekkeloos te laten verlopen.

“We weten dat deze band moet zorgen voor meer veiligheid, het is een prototype, maar zo is het nu eenmaal”, zei Mekies. “We willen allemaal dat het veilig is, uiteindelijk moeten we kunnen pushen met de band zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over de veiligheid. Dat is wat Pirelli gedaan heeft. Ja, daardoor hebben we minder grip. Dat is iets waar we niet zo blij mee zijn, maar als het daarmee opgelost is dan zijn we bereid er een prijs voor te betalen. Nu is het lastige dat we met deze banden minder grip hebben, maar dat de balans in de bochten ook gaat veranderen. Dat gaat ons wel wat kopzorgen opleveren deze winter, we moeten zien hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.”

Coureurs merkten tijdens de test op dat de nieuwe band flink wat onderstuur gaf, ook was het probleem met de oververhitting van de band nog niet verholpen. Bij het aanpassen van de auto’s, die grotendeels hetzelfde blijven ten opzichte van dit seizoen, wordt het dus belangrijk om de banden zo goed mogelijk te begrijpen: “Het gaat niet alleen om grip, het karakter van de band wordt heel anders”, zei Mekies. “Het begeleiden van de coureurs bij deze aanpassingen op de nieuwe band wordt belangrijk. Dat is goed voor volgend jaar, er ontstaat een nieuwe parameter wat betreft de rangschikking.”