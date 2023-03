Ferrari test nieuwe onderdelen in Jeddah: "Werken zoals verwacht"

In de warme omstandigheden nam Ferrari de tijd om een aantal nieuwe zaken uit te testen. Charles Leclerc en Carlos Sainz reden daarom niet heel competitieve tijden, maar zijn desondanks wel te spreken over het verzette werk: "De nieuwe onderdelen werken zoals verwacht", zegt Leclerc na de beide oefensessies in Saudi-Arabië. "Het is wel lastig om in te schatten hoe competitief iedereen is, aangezien iedereen een ander programma afwerkte. Het gevoel in de auto is in ieder geval goed."

Ferrari keek tegen een behoorlijke achterstand aan op Red Bull Racing bij het treffen in Bahrein, waarbij Leclerc zelfs uitviel. Voor de race in Saudi-Arabië worden de kansen van de Scuderia hoger ingeschat. De baan vreet het rubber niet zo op als het ruwe asfalt in Sakhir en de topsnelheid van de SF-23 is meer dan in orde. De uitvalbeurt van Charles Leclerc in de seizoensopener gaat hem echter ook op de zondag in Jeddah pijn doen en daarom ligt de focus al meer op de race. "We gaan proberen om alles uit de kwalificatie te halen, maar aangezien ik tien plekken gridstraf heb, ligt onze focus met name op het goedmaken van die posities." Leclerc was tijdens de tweede vrije training ook behoorlijk in gesprek met zijn engineer. Hij voelde iets ongewoons bij een proefstart, maar ging daar na afloop van de sessie niet op in.

Ploegmaat Sainz besloot VT2 op plek tien, een positie achter Leclerc. De Spaanse Ferrari-coureur is ook tevreden over de openingsdag in Jeddah. "Het was een intense dag", opent hij. "Dit is een nogal ongewoon circuit met bepaalde karakteristieken. Die zorgen ervoor dat je vrij specifiek aan de slag moet om de juiste balans te vinden. Er zit nog meer performance in, maar over het algemeen voelt de auto goed aan. De race pace was in ieder geval in orde. Morgen ligt de focus op het maximaliseren van de kwalificatie."

Video: Charles Leclerc voelt iets ongewoons in SF-23 en overlegt met engineer