Ferrari wil met nieuwe motor voor 2022 ‘maatstaf’ worden in F1

In 2020 bereikte Ferrari een dieptepunt met de krachtbron. Als gevolg van een technische richtlijn die de FIA eind 2019 uitvaardigde, raakte de Scuderia een deel van haar motorprestaties kwijt, en na een geheime schikking met de autosportfederatie stonden de teams met Ferrari-motoren vorig jaar duidelijk op achterstand. Voor 2021 introduceerde de Italiaanse fabrikant al een verbeterde aandrijflijn en dat doet men in 2022 opnieuw; dan volgt er zelfs een compleet nieuwe krachtbron. De doelstelling die met die nieuwe motor bereikt moet worden, is dat het de beste motor van het F1-veld moet worden.

“Ik zou zeggen dat we op alle vlakken nog iets tekortkomen. Ik denk dat we nog steeds iets missen met de motor, maar minder dan eerder dus het gat wordt kleiner, en ik denk dat het allemaal dichter bij elkaar komt. Volgend jaar hebben we weer een geheel nieuwe motor en hopelijk hebben we dan het gat gedicht of worden we zelfs de meetlat voor de anderen”, maakt teambaas Binotto de ambities duidelijk. “Ook qua aero - downforce op gemiddelde en hoge snelheid - is het denk ik weer een compleet pakket, maar de verschillen worden kleiner en kleiner. Het is denk ik vooral belangrijk dat we met de juiste tools de juiste richting inslaan, dat kan ons sterker maken voor de toekomst.”

Over 'drie, vier' kwalificaties duidelijkheid over progressie

Zoals gezegd introduceerde Ferrari voor het huidige seizoen ook al een verbeterde krachtbron. In Bahrein bracht dat, samen met de verbeterde aerodynamica, Charles Leclerc naar een knappe vierde startpositie op zo’n zeven tienden van pole-man Max Verstappen. Toch is het volgens sportief directeur Laurent Mekies nog onduidelijk hoeveel progressie er op motorisch vlak is geboekt in vergelijking met de concurrentie. “We hebben ons zonder twijfel verbeterd, dus we zijn tevreden met wat we zien. Maar er is altijd werk te doen om er het maximale uit te halen op het circuit, want het zijn bijzondere omstandigheden [in Bahrein]. Je gaat van hoge piektemperaturen in de middag naar racen in de nacht”, zei hij.

“Natuurlijk weten we precies wat onze cijfers zijn, maar de vraag is wat onze cijfers worden als je de progressie van de anderen erbij betrekt. Het echte antwoord daarop ontdek je bij het analyseren van de kwalificatie”, weet Mekies. Hij beseft echter ook dat het nog even kan duren voordat er een definitief antwoord komt. “Door de aard van deze schattingen heb je een aantal kwalificaties nodig voor je een betrouwbaar getal hebt, waarmee je terug kan naar de fabriek en waarover je kan zeggen: ‘Oké, we kennen onze progressie en zo staan we ervoor ten opzichte van de concurrentie, dus dat is waarschijnlijk wat zij zelf hebben gevonden in de winter’. Dat gebeurt na ongeveer twee, drie of vier kwalificaties. Dan heb je een duidelijk beeld van de output van de anderen.”

Bij Binotto heerst er intussen tevredenheid dat Ferrari de achterstand op de rechte stukken grotendeels heeft ingelopen. De Italiaan weet echter niet in hoeverre dat valt toe te schrijven aan de motor en de verbeterde aerodynamica van de SF21. “De krachtbron is absoluut verbeterd en ik ben blij te zien dat Sauber en Haas progressie hebben geboekt. Ik denk dat we op ieder mogelijk vlak vooruitgang hebben geboekt, dus de aerodynamica is zeker beter wat betreft het gedrag en de correlatie is goed. Met de krachtbron en de auto in het algemeen hebben we op alle mogelijke punten verbeteringen doorgevoerd, dus het is denk ik het hele pakket. We hebben het dus ook niet echt over individuele gebieden, het is het hele pakket dat nu beter is.”

