Het seizoen 2022 is in Maranello met rood omcirkeld en aangeduid als een fraaie kans om de volgende stap in het eerherstel te zetten. Met derde plek van 2021 heeft de Scuderia zich herpakt na een beroerd 2020, maar de stip aan de horizon staat natuurlijk nog verder. Ferrari wil weer structureel meedoen voor eremetaal en de F1-75, de nieuwe auto voor 2022, moet daarbij helpen.

De bolide kenmerkt zich door een op het oog radicaal aerodynamisch concept, dat afwijkt van wat andere teams hebben getoond. Volgens Binotto hangt dat nauw samen met de mindset die Ferrari in de ontwikkelingsfase heeft omarmd. "Het allerbelangrijkste was om het traject open-minded in te gaan. Wat we absoluut niet wilden, was het bestaande concept als uitgangspunt nemen en dat aanpassen aan het nieuwe reglement. Bij het lezen van de nieuwe regels hebben we een open blik gehad en steeds gedacht 'waar kunnen we innoveren, hoe kunnen we hier het maximale uit halen?'"

Daarbij hebben aerodynamische keuzes de doorslag gegeven, zo legt Binotto uit. "Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de nieuwe auto hebben we ons vooral laten leiden door aerodynamica. De mechanische keuzes zijn daar eigenlijk uit voortgekomen. Zo is het verpakken van de krachtbron - hoe compact die zou moeten zijn - eigenlijk een gevolg geweest van onze aerodynamische keuzes."

Het heeft geleid tot het bijzondere aanblik van de F1-75, waarmee Ferrari vandaag overigens al een filmdag in Barcelona afwerkt. Voor die bolide heeft Ferrari de focus in 2021 relatief vroeg verplaatst en de doorontwikkeling van de 2021-auto op een lager pitje gezet. Het moet helpen om dit jaar te oogsten, net als het feit dat Ferrari meer windtunneltijd heeft dan Mercedes en Red Bull. "We zijn al in een heel vroeg stadium in de windtunnel aan de slag gegaan, ja. Daarin hebben we verschillende richtingen getest, om vervolgens de richting te kiezen waar wij het meest in geloven." Het eindproduct is wat Binotto een innovatieve auto noemt. "Al met al zit er veel innovatie in deze auto en dat is precies het idee achter de mindset waar ik net over sprak", besluit de Italiaan.