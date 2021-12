Ferrari zoekt grenzen op: Auto en power unit significant veranderd

Het afgelopen seizoen eindigde Ferrari als derde in de eindstand bij de constructeurs. Een flinke verbetering ten opzichte van het jaar ervoor, toen de Italiaanse formatie een van zijn slechtste seizoenen meemaakte. Met de nieuwe regels in 2022 in het vooruitzicht hoopt Ferrari weer te kunnen winnen. Teambaas Mattia Binotto liet weten uit te zien naar het nieuwe seizoen. Volgens de Italiaan heeft het team dankzij nieuwe processen en een open instelling de grenzen opgezocht bij de ontwikkeling van de nieuwe auto.

"Geloof mij, er zit veel innovatie in de nieuwe auto en power unit. Het hele technische team is het project, het nieuwe design en de 2022-reglementen meer open minded ingegaan dan eerder. Ik zie dat aan de uitstraling van de auto, de progressie en de innovatie die we erin stoppen." Op de vraag van Motorsport.com of Binotto specifieker kon zijn over het soort innovatie dat verwacht kan worden, zei de Italiaan dat de focus voornamelijk ligt op de interne verbrandingsmotor en een aantal minder zichtbare onderdelen van het chassis. "De power unit is op de hybride-kant na compleet anders dan eerder. Het hybride-gedeelte hebben we vorig jaar in werking genomen, dit om alvast te anticiperen op de 2022-reglementen. Er staan voor 2022 wel wat wijzigingen voor het hybride-systeem op de planning. De FIA vereist meer sensoren in alle systemen voor een betere controle. Het systeem blijft verder vrij gelijk aan wat we hebben en waarmee we aan het einde van het [vorige] seizoen hebben gereden."

Een ander soort brandstof

Binotto meldde dat met name de verbranding anders is dan hoe het eerder was. "De nieuwe brandstof met 10 procent ethanol [en 90 procent fossiele brandstoffen] heeft op een of andere manier veel veranderd aan de verbranding. We verliezen om en nabij de twintig pk. Er lagen dus veel kansen in de ontwikkeling van de power unit. We zijn die ontwikkeling echt open minded ingegaan. Tijdens het bekijken van het concept hebben we nagedacht over wat de mogelijkheden waren. Niet alleen de wijzigingen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Dit betrof de indeling, het ontwerp van de ophanging en de hele opbouw. Dit was inclusief de power unit en de opbouw daarvan. Het team heeft grote innovaties doorgevoerd. Het algemene ontwerp die we nu aan het afronden zijn, verschilt erg met die van 2021."

Binotto liet tevens weten dat de onthulling van de nieuwe Ferrari gepland staat voor half februari.