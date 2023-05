Hoewel Ferrari en Red Bull Racing in de kwalificatie niet veel voor elkaar onder doen, heeft het team van Max Verstappen en Sergio Perez in de race wel de overhand op de Scuderia. Charles Leclerc was de snelste man in de 'sprint shootout' en kwalificatie, maar kon het tempo van Red Bull in de sprint- en hoofdrace niet bijhouden. Toch klokte de Monegask in de slotfase zondag soortgelijke rondetijden als de twee heren vooraan in een poging Fernando Alonso achter zich te houden. Dat zorgde voor vraagtekens. Dit viel ook Verstappen op. De regerend wereldkampioen vroeg Leclerc er kort voor het podium naar. De Ferrari-coureur had in de slotfase zelfs even het punt voor de snelste ronde in handen.

Hoewel de late opleving suggereert dat de SF-23 toch beter met de banden lijkt om te gaan dan verwacht, zegt Fred Vasseur dat de tactiek van het bandenmanagement een vertekend beeld gaf. Hij stelt dat zijn pupil tijdens de neutralisatie voorzichtig met de harde band omging en daardoor nog wat snelheid over had in de laatste paar ronden, terwijl de Red Bull-coureurs de banden grotendeels al hadden opgebruikt. "Ik was er in de laatste stint niet zeker van of Red Bull wel of niet voor een tweestopper ging. Ze waren ontzettend hard aan het pushen", zegt de Franse chef. "Wij waren er al vrij snel over uit dat we voor een eenstopper gingen. We spaarden daarom veel in het begin, waardoor we aan het einde nog wat over hadden. Over het algemeen waren zij gewoon sneller, we moeten onszelf niet voor de gek houden."

Leclerc bevestigt dat hij voorzichtig met het rubber omsprong achter de safety car, nadat hij een dag eerder de prijs betaalde voor te hard pushen in een poging Sergio Perez van de winst te houden in de sprintrace. "Met onze auto is het zaak dat we om de banden denken, anders maken we ze kapot en kunnen we niet meer terug", legt hij uit. "Dit heeft veel invloed op onze performance. We gingen onwijs goed met de banden om, maar waren simpelweg niet snel genoeg. We kunnen zelf kiezen of we in het begin of aan het einde willen sparen, maar qua performance komen we tekort."

Het feit dat de Ferrari zo snel is in de kwalificatie, maar terugvalt in de race lijkt eerder te maken te hebben met de afstelling dan de aerodynamica. Op de vraag van Motorsport.com of het weekend in Baku bevestigt dat het grotendeels mechanische problemen zijn, antwoordt Vasseur: "Het is duidelijk dat we op dit moment met consistentie worstelen. Maar over een enkele ronde en door alle bochten was de auto dit weekend wel een stuk consistenter. We gaan de goede kant op."

Video: Een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Azerbeidzjan