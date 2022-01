Dit jaar markeert de start van een nieuw hoofdstuk voor de Formule 1 met de introductie van een gloednieuw technisch reglement. Het aerodynamisch concept gaat volledig op de schop en de koningsklasse van de autosport stapt over op 18 inch banden. Veel teams verlegden al vroeg in 2021 de focus naar de nieuwe wagen, zo ook Ferrari. De legendarische renstal hoopt komend jaar een nieuwe stap te maken en zich weer definitief in de top te nestelen, na de derde plaats in het constructeurskampioenschap van afgelopen seizoen.

Afgelopen jaar ging de strijd om de titels tussen Mercedes en Red Bull Racing. Beide renstallen gaven elkaar geen duimbreed toe en ontwikkelden de wagens langer dan de rest van het veld. Volgens Ferrari’s sportief directeur Laurent Mekies heeft dan weinig impact op de pikorde in 2022: “Ik weet zeker dat ze dit jaar de auto’s moesten ontwikkelen”, zei hij in gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Het zijn echter allebei ongelofelijke organisaties. Een blik op de resultaten zegt genoeg. Daarom onderschat ik hun vaardigheden om een geweldige auto voor 2022 te produceren geen enkele seconde. Ja, ze hebben meer energie moeten steken in 2021, maar als je naar alle resultaten kijkt die ze in de afgelopen tien jaar geboekt hebben, moet je wel heel naïef zijn om te denken dat het eenvoudig is om het gat te dichten. Want uiteindelijk moet dat gat dicht. Als ik hen was, zou ik me niet al te veel zorgen maken.”

Ferrari liet eerder al weten dat de nieuwe wagen beschikt over veel innovaties en een significant gewijzigde power unit. De laatste titel dateert alweer uit 2008.