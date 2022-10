Ferrari stelt teleur door motorproblemen in ijle lucht

Tot dusver waren twaalf van de negentien pole-positions in het Formule 1-seizoen 2022 naar een Ferrari-coureur gegaan: Charles Leclerc mocht negen keer vanaf P1 vertrekken, zijn teamgenoot Carlos Sainz deed dat drie keer. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico speelden de Scuderia-rijders echter geen rol van betekenis in de strijd om de voorste startpositie, met respectievelijk P5 voor Sainz en zelfs P7 voor Leclerc.

Omdat het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad 2.200 meter boven zeeniveau ligt, is de lucht er ijler in vergelijking met de rest van de circuits op de Formule 1-kalender. Door de lagere hoeveelheid zuurstof moeten de teams in Mexico concessies doen qua snelheid, om voor een betere koeling van bijvoorbeeld de motor te zorgen. Dat is bij Ferrari niet helemaal goed uitgepakt.

“Ik denk dat we de afstelling en banden niet voor elkaar hadden, maar we zijn ook enorm beïnvloed door de hoogte en de compromissen die we derhalve hebben moeten doen voor de auto en motor”, aldus Sainz bij Viaplay. De Spanjaard gaf bijna 0,6 seconde toe op snelste man Max Verstappen. “Tegelijkertijd ben ik ook optimistisch voor de race, dat we onze achterstand wat goed kunnen maken. Dit is eenmalig, dus niet iets om ons veel zorgen over te maken.”

Leclerc bezorgd voor race

Leclerc maakt zich echter wel zorgen. De Monegask had op P7, ook nog achter Valtteri Bottas in de Alfa Romeo, bijna 0,8 seconde achterstand op Verstappen. “We hadden van Q1 tot en met Q3 wat problemen met de motor en eigenlijk ook al in de derde vrije training. Daar moeten we naar kijken, want het was heel moeilijk om mee te rijden”, vertelde Leclerc. “De motor reageerde niet echt op wat ik deed met het gaspedaal, dat maakte het heel onvoorspelbaar. Ik hoop dat we kunnen uitvogelen wat er aan de hand is en het kunnen verbeteren voor de race.”

Gevraagd naar zijn verwachtingen voor de race, reageerde Leclerc: “Ik heb geen idee. Als we de problemen met de motor op het rechte stuk en met de drivability kunnen oplossen, dan heb ik er vertrouwen in dat we terug kunnen komen. Weliswaar niet om te winnen, waarschijnlijk. Als we de problemen echter niet kunnen verhelpen, dan hoop ik dat we kunnen blijven waar we nu staan.”

Video: De slotfase van de kwalificatie in Mexico